11. júl 2022 Magazín Cestovanie Respirátory aj Covid passy sú späť! TIETO dovolenkové destinácie sprísňujú opatrenia Prísnejšie opatrenia proti Covidu už platia aj v obľúbených dovolenkových destináciách. Viete, kde musíte mať respirátor či Covid pass?

Rúška alebo respirátory by ste si po novom mali so sebou zbaliť, ak sa chystáte na dovolenku do Grécka či na Cyprus. Ešte prísnejšie opatrenia majú Francúzsko aj Malta. Pre vstup do týchto krajín potrebujete aj Covid pass.

Taliansko

V Taliansku do 30. septembra 2022 zostávajú v platnosti niektoré opatrenia proti Covid-19. Jedným z nich je povinnosť nosiť respirátor typu FFP2 vo verejných dopravných prostriedkoch vrátane MHD.

Covid pass ani test sa pre vstup alebo návrat do Talianska nevyžaduje.

Španielsko

Rúška sú povinné aj v Španielsku. Ich použitie sa vyžaduje vo všetkých typoch verejnej dopravy, teda v autobusoch, vlakoch, lietadlách i na lodiach, ale aj v zdravotných strediskách vrátane nemocníc, v lekárňach a v sociálnych zariadeniach.

Od cestujúcich, ktorí prilietajú do Španielska z krajín EÚ, sa už nevyžaduje formulár zdravotnej kontroly SpTH ani certifikát Covid-19.

Grécko

V Grécku rastie počet pozitívne testovaných osôb na koronavírus. „Priemerne je v krajine denne zaznamenaných cca 12 000 pozitívnych prípadov – najväčší počet v hlavnom meste Atény a na ostrovoch Mykonos, Milos, Ios a na Kréte. Počet aktívnych prípadov na celoštátnej úrovni sa v súčasnosti odhaduje na 150 000 až 200 000,“ uvádza Ministerstvo zahraničných vecí SR.

V platnosti zostáva povinné rúško v nemocniciach, domovoch dôchodcov, v mestskej hromadnej doprave bez miestenky, vo vnútorných priestoroch lodí a v taxíkoch.

Slovenské veľvyslanectvo v Aténach odporúča preventívne nosiť rúško aj pri pohybe vo väčšej skupine ľudí a v dave.

Cestujúci prichádzajúci do Grécka nemusia pri vstupe do krajiny preukazovať digitálny Covid certifikát EÚ, potvrdenie o prekonaní Covid-19 ani negatívny výsledok testu.

Cyprus

Rapídny nárast pozitívnych prípadov Covid-19 a počet hospitalizácií hlási aj Cyprus. V krajine preto platí od 8. júla 2022 povinnosť nosenia rúšok vo všetkých interiérových priestoroch.

Jedinou podmienkou pre občanov SR je preukázanie sa platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

