16. november 2020 ELA Rôzne RETRO či krutá KORONA? Udavači, nedostatkový tovar a neoholené nohy aj DNES!

Návrat do minulosti. Aj tak by sa dal zhodnotiť rok 2020, ktorý mnohým generáciám pripomenul časy (nie tak) minulé. Aké sú paralely bežného života medzi socíkom a pandémiou?

Sedemnásty november už dávno nie je len obyčajným dňom v roku. Mnohí naň spomínajú nostalgicky, vraviac, že ´89 bol najlepším obdobím v našich dejinách. Iným hneď napadne spojenie „nežná“ alebo „zamatová“ revolúcia, ktorá pre mnohých „konečne“ viedla k pádu komunistického režimu.

Od Nežnej revolúcie k „slušnému Slovensku“ nás symbolicky doviedli tri desaťročia. Niektorí mladí poznajú revolúciu cez rodičov, iní so smiechom pozerajú fotoalbumy rodičov, ďalší si práve v čase koronavírusu zaspomínali, ako to kedysi bolo…

Vtedy sa protestovalo proti režimu, dnes proti opatreniam, a čiastočne aj proti vláde. Tento článok ale nie je historickým prierezom, ale odľahčenou formou pripomína paralely bežného života v čase koronakrízy, ktoré treba brať s úsmevom…

Nedostatkový tovar

Tuzex, bony, nedostatkový tovar a podpultový predaj. Aj tak by sa dalo zhrnúť niekdajšie nakupovanie. A k tomu dlhé rady pred obchodmi. Aj vy ste si na to spomenuli, keď ste stáli pred predajňou, ktorá má v čase pandémie limitovaný počet zákazníkov na meter štvorcový? Áno, takto sme kedysi čakali na nákupný košík, ktorý nám do ruky podal zákazník pri pokladni.

„Keď v prvej vlne regály zívali prázdnotou, došla múka, nebolo droždie a toaletný papier, pripomenulo mi to časy nedostatkového tovaru, keď sme to, čo chýbalo, zháňali po známostiach u predavačov, v rodine či po susedoch. S tým rozdielom, že teraz bolo cítiť v ľuďoch agresiu a nervozitu. Ľudia sa teraz v obchodoch neraz sácali a nadávali si, akoby išla vojna,“ hovorí naša kolegyňa Eva.

A ako ďalej dodáva, jej dcéra tridsiatnička „oprášila“ v týchto mesiacoch časopisy Verena a Burda a vo veľkom háčkuje a štrikuje. Šijacie stroje zo skríň či z pôjda vytiahli tisícky Sloveniek. Úzkoprofilovým tovarom boli totiž rúška.

Sedíme doma…

…lebo nič nie je otvorené. Divadlá, múzeá, kiná, celá kultúra i zábava dostali na frak na dlhé mesiace. Kam ísť večer? Čo robiť cez víkend? Čo ľudia robili pred 30 rokmi?

„Za socíku bolo populárne vlastniť chalupu, lebo nikam inam sa nedalo ísť na dovolenku a aj teraz vystrelili ceny chalúp hore, lebo mobilita je obmedzená. Nočných podnikov bolo kedysi ako šafránu a aj dnes sa nočný život zastavil a opäť sedíme večer doma. Školáci mávali uhoľné prázdniny, teraz majú koronové prázdniny,“ spomína ďalšia naša kolegyňa.

Na internete koluje v týchto mesiacoch viacero vtipov, čo by sme robili, keby… Jedným z nich je aj fakt, že keby došla korona v 90. rokoch, hrali by sme celý deň hadíka na „tri tri desine“.

Keďže zloženie našej redakcie je vekovo pestré, jedni vnímajú aj to, že deti teraz viac vybiehajú na ihriská pod okná panelákov a mnohí na to nostalgicky spomínajú.

Udavači…

Dámy, pamätáte si na večerné Cvičme v rytme? Televízne štúdio, ženy v dresoch a spoločné cvičenie pred televízorom. ZADARMO! Dnes, keď sú fitká zatvorené a žijeme takpovediac online, si za ako-taký pohyb aj platíme. Aby športovci a fitnescentrá prežili, prišli s platenými videocvičeniami.

Aj zatvorené hranice, pojmy „riziková krajina“ či zákaz cestovania, mnohým pripomenuli niekdajší režim. Teraz ale z iných dôvodov. Nič to nemení na fakte, že pandémia nám urezala kus slobody vo viacerých každodenných aktivitách.

Od Nežnej revolúcie ide o najväčšie obmedzenia a zákazy v našej spoločnosti a celkovo naprieč Európou. Nemôžete ísť kam chcete počas zákazu vychádzania; tresty sú prísnejšie v núdzovom stave; za „kus handry“ na tvári sa s vami háda predavač či dostanete sa do potýčky s esbéeskárom.

Mali ste doma sedieť v povinnej karanténe a vy ste ju porušili? Nuž, aj za to dostali ľudia pokuty a úrady prišli na to „vďaka“ bonzákovi od susedov či priamo z rodiny. Že chudák obchodník predával, keď nemal? Že vás ostrihala kaderníčka „tajne“ len preto, aby mala na nájom a dostala pokutu?

"Celá situácia neprospieva medziľudským vzťahom, všímam si, že je veľa nahnevanosti, zloby, sliedenia a niekedy aj udavačstva,“ povedala nám Beáta Murková v rozhovore, ako korona zasiahla jej podnik v centre Košíc.

Viac prírody

Keďže „potulky“ po obchodných centrách a zabíjanie času v obchodoch je obmedzené, mnohí „objavujú“ čaro okolia. Aj téma korony, ktorá sa, žiaľ, spája s úmrtiami, akoby ľudí vytrhla z pocitu „nesmrteľnosti“ a prebrala náhle z konzumného života.

„Čo si všímam, viac ľudí začalo riešiť aj starú prírodnú medicínu – cesnak, cibuľu, bylinky a podobné recepty starých mám na posilnenie imunity,“ hovorí náš kolega.

Aj zatvorené reštaurácie či obmedzenie rodinných kontaktov a návštev prinútilo vytiahnuť doma hrnce. Mnohí sa zhodli, že doma viac varia, keďže nedeľný obed u svokrovcov sa nekoná…

Spoločný (ne)priateľ

Nech bolo za posledné mesiace akokoľvek… Uzatvorené hranice, keď ani dnu, ani von. Keď rodina ostala odrezaná za hranicami, keď starkí ostali bez návštev, lebo ich navštíviť nemôžete alebo s ohľadom na pandémiu nechcete…

Keď ľudia nakupujúci zásoby toaletného papiera na rok, ženy, ktoré ovládajú šijací stroj, prepli na iný režim každodenných činností… Kým vyjdete na ulicu, kontrolujete certifikát, rúško… Pretože doteraz prívetivý sused na vás nakričí, že ste nezodpovedný alebo proste nechcete dostať pokutu, ktorá je trikrát vyššia ako váš plat. Keď sa „bojíte“, že si vás minimálne ktosi odfotí (ak ste tobôž verejne známy) a zavesí na Facebook a ukáže prstom, aký ste nezodpovedný… Keď sa vyhýbate neznámym ľuďom, lebo čo keď…

Nech už to berieme akokoľvek, aj na tieto časy budeme spomínať. Každý po svojom… Na druhej strane nás celá koronakríza dokázala aj neuveriteľne spojiť, zastaviť sa a zamyslieť, kam to spejeme doterajším „free stylom“ = slobodným spôsobom života.

Viac „vzrúša“?

Ale aby sme tému odľahčili, pred pár rokmi prišla americká etnografka a sociologička Kristen R. Ghodseeová s prevratným výskumom, v ktorom sa podrobne zamerala na život v socialistic­kom bloku.

Ghodseeová v provokatívnej štúdii (Prečo majú ženy v socializme lepší sex) analyzuje, aké dopady má kapitalizmus na súkromie, kariéru a sebavedomie žien. Na štúdiu upozornilo online vydanie magazínu Reflex.

Ghodsee narazila na ženy, ktoré tvrdili, že za komunizmu mali pekný a kvalitný sexuálny život. Štát socialistického typu človeku daroval základné sociálne istoty.

Nehrozilo, že niekoho vyhodia z práce (o ktorú teraz mnohí prišli) a on novú nezoženie. Človek sa nemusel báť toho, čo príde zajtra a mal čas na radovánky pod perinou. Bez tiaže, že na ďalšie dieťa „nie sú peniaze“.

Keď už sme pri ženách, náš mini prieskum potvrdil, že na spokojný život so zovňajškom nám zrazu stačia aj tepláky, tvár bez mejkapu zakrytá rúškom, nenalakované nechty a aj menej pozornosti venovanej holeniu. Takže, milé dámy, ak máte dva týždne neoholené nohy a zovňajšku venujete menej času, nie ste jediná :-)

A ktovie, možno viac času stráveného doma a „následky“ dospeláckych hier uvidíme aj na spomínanej demografickej krivke, ktorá na Slovensku dlhodobo pokrivkáva :-)

Všichni doma pohromadě. Jako za starých časů. Posted by Vzpomínky na socialismus on Saturday, October 17, 2020