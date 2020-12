31. december 2020 ELA Magazín Lifestyle Retro Silvester: Šampanské v "horčičákoch", televízne kabarety a prskavky

V súčasnosti bývajú silvestrovské oslavy veľkolepé. Na námestiach nám hrajú kapely a o polnoci sa tešíme z pestrofarebného ohňostroja. Kedysi to tak nebolo. A tento rok, žiaľ, tiež nebude.

Silvester je dňom, kedy sa lúčime so starým rokom a so šampanským v ruke vítame ten nový. Neboli to vysoké štíhle poháre, ale šumivý sekt v „horčičákoch“.

Zvyčajne tento deň trávime v kruhu najlepších priateľov, v bare či na námestí. Ľudia v Československu oslavovali Nový rok úplne inak. Alebo aj nie?

„Veľa bolo šťastlivcov, ktorí prežili v prvom turnuse Silvester na horách. Nový rok uvítal rekreantov bielym závojom a tak si všetci užili lyžovačky aj sánkovačky. V zotavovni Volga v Tatranskej Lomnici v najkrajšom prostredí pod Lomnickým štítom sa zišlo na týždennej rekreácii vyše 80 poľnohospo­dárskych pracovníkov z celej republiky,“ uvádza sa v agentúrnej správe z roku 1967.

V papučkách

Ľudia za socializmu trávili Silvester najmä v hoteloch, kde sa podávala luxusná silvestrovská večera. Po nej nasledovala zábava až do rána. Toto vidíme aj dnes.

V uliciach sa veľmi neoslavovalo, skôr sa ľudia stretávali po skupinkách doma, alebo si organizovali podnikové oslavy.

Tí, ktorí si chceli od rušného mestského života oddýchnuť, oslavovali na horách, na chatách a chalupách. Na vidieku ľudia vítali Nový rok v krčmách, mladšia generácia oslavovala v kultúrnych domoch.

Staršie ročníky trávili Silvester v pohodlí domova, v papučkách pred televíznou obrazovkou. A keďže silvestrovský program ponúkala vtedy jediná štátna Československá televízia, voľba bola jasná! Celá rodina bude pozerať zábavnú silvestrovskú estrádu.

Najčastejšie bolo na obrazovke vidieť dvojicu Vladimír Dvořák a Jiřina Bohdalová, ktorí od roku 1959 uvádzali úspešnú veľkú zábavnú revue. V roku 1989 boli v Československu iba dve televízne stanice.

V roku 1988 bol v televíznom programe Československej televízie film pre pamätníkov, hitparáda Triangel a ľudová hudba. Hlavným bodom programu bol niekoľko mesiacov vopred nakrútený kabaretný program, kde sa stretávali takmer všetci umelci.

Do roku 1967 sa dokonca silvestrovský program vysielal naživo. Veľké silvestrovské estrády sa vysielali každý rok až do roku 1989, kedy boli nahradené novým zábavným programom.

Jedlo sa a pilo

K oslavám, samozrejme, patrili aj sviatočné jedlo a alkohol. „Silvestrovská večera bola slávnostná, skladala sa z kapustnice s klobáskou, často sa pripravovali aj obložené chlebíčky na celú noc a, samozrejme, nesmelo chýbať šampanské a iné alkoholické nápoje. V mnohých rodinách sa podávali aj vyprážané rezne a zemiakový šalát,“ priblížila historička Katarína Nádaská.

Nechýbali ani ohňostroje, no neboli také veľkolepé, ako ich poznáme dnes. „Robili sa najmä v mestách a počas socializmu boli skôr súkromného rázu. Púšťali sa svetlice a delobuchy,“ spomína Nádaská.

Dych vyrážajúce ohňostroje, ktoré vidíme v mestách dnes, ako aj bujaré oslavy na námestiach, prišli až po roku 1989. „Komunisti nemali radi masové zhromažďovania, okrem prvého a deviateho mája, prípadne ešte víťazného februára a Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie, takže počas socializmu sa na námestiach neoslavovalo,“ dodala historička.

Vrcholom pyrotechnických hračiek boli akurát tak prskavky.

Silvester s pandémiou

Žiaľ, rozlúčka s rokom 2020 nebude taká oslnivá a hlučná, ako po minulé roky. Tento rok poznačila pandémia koronavírusu, a tak sa v slovenských mestách veľkolepé ohňostroje konať nebudú. Epidemiológovia odporúčajú stráviť koncoročné oslavy len v kruhu najbližšej rodiny.