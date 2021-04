Zdroj: TASR/AP REVOLÚCIA v športe kvôli rasizmu: Ten, kto si zakryje ústa rukou, dostane trest? Bývalý holandský futbalový reprezentant Clarence Seedorf chce, aby každý hráč dostal za prekrytie úst pri komunikácii s protihráčom žltú kartu. 14. apríl 2021 Milan Hanzel Futbal

14. apríl 2021 Milan Hanzel Futbal REVOLÚCIA v športe kvôli rasizmu: Ten, kto si zakryje ústa rukou, dostane trest? Bývalý holandský futbalový reprezentant Clarence Seedorf chce, aby každý hráč dostal za prekrytie úst pri komunikácii s protihráčom žltú kartu.

Zdroj: TASR/AP

Podľa niekdajšieho špičkového hráča by sa tak znížilo riziko rasistických útokov.

Seedorf vyjadril svoj názor v očakávaní verdiktu nad hráčom Slavie Praha Ondřejom Kúdelom. Toho obviňujú z rasizmu voči Glenovi Kamarovi z Glasgowa Rangers. V odvete osemfinále Európskej ligy si pri komunikácii s ním zakryl ústa, no Kúdela odmieta, že by použil rasistický výraz.

„Rozprávame sa o športe a má to byť transparentné. Tak prečo si zakrývať ústa pri komunikácii so súperom? Dá sa veľmi jednoducho implementovať pravidlo, ktoré to znemožní. Veď aj za komunikáciu s rozhodcom sa udeľuje žltá karta,“ uviedol Seedorf.

FOTO: ilustračné

Zdroj: TASR