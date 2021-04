Fico vyšiel s pravdou von: Odôvodnil, prečo nenosí respirátor, ale siaha po ŠTÍTE!

Tlačová konferencia opozičnej strany sa konala v Prešove a video z nej priniesol portál pluska.sk. Na konci záznamu prišla novinárska otázka na lídra Smeru ohľadom jeho štítu, ktorý niekedy nosí namiesto rúška či respirátora.

„Pán redaktor, budem vždy pripravený niesť zodpovednosť za svoje konanie, ale mám vždy primerané odôvodnenie. Zaujímavé, že nikto sa neopýtal Matoviča, keď bol na svadbe bez všetkého. No, ja som vždy predmetom takýchto otázok…“ reagoval Fico a pokračoval: „Rozhodol som sa, že na tlačových konferenciách budem používať tento štít. Pozrite sa na televíziu, kde nemajú rúška…“

„Ak teda môžu napríklad v zábavných reláciách našich televízii mať takéto štíty, ja tiež. Mojou prácou sú rečnícke výkony, a keď mám hovoriť 30 možno 40 minút do respirátora, tak to mi rovno môžete pripraviť nitroglycerýn – aký to má význam…“ poznamenal Robert Fico.