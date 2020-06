3. jún 2020 ELA Zo Slovenska Robiť s Ficom v kŕči a hádkach? Pellegrini sa pomaly porúča. A Matovič sa zrejme bojí protestov!

Umelo držaný núdzový stav, míľové vzdialenosti s Ficom či výzva na prezidentku. Expremiér Peter Pellegrini (Smer-SD) upozornil svojho nástupcu na porušovanie Ústavy.

Porušuje premiér Igor Matovič (OĽaNO) Ústavu a bojí sa prípadných protestov? Podpredseda parlamentu Peter Pellegrini (Smer-SD) vyzval začiatkom júna svojho nástupcu, aby zrušil núdzový stav, ako aj zákaz zhromažďovať sa.

Diktátorský režim?

O pokračovaní či zrušení núdzového stavu má budúci týždeň rozhodovať ústredný krízový štáb. Podľa Pellegriniho by mal Matovič vysvetliť, na základe čoho núdzový stav pokračuje, keďže aj dnešné otvorenie hraníc s Českom je dôkazom, že už nie je potrebný.

Argumentuje tým, že zbytočne sa obmedzujú práva občanov. Núdzový stav, ako ho definuje Ústava, a realita sa podľa expremiéra rozchádzajú. Verí, že vláda Ústavu neporuší a po 90 dňoch sa núdzový stav automaticky skončí.

Pellegrini tvrdí, že Matovič klamal, keď povedal, že núdzový stav nikoho neobmedzuje. Nepáči sa mu najmä to, že na Slovensku naďalej platí zákaz zhromažďovania sa.

„Demokratické zriadenie našej republiky si premiér mýli s diktátorským režimom… A možno chce (Matovič, pozn. red.), aby sa aj z tichého protestu ľudí, ktorí nesúhlasia s jeho politikou a s jeho vládou, stal automaticky trestný čin. A preto mu vyhovuje, aby naťahoval núdzový stav a zákaz zhromažďovať sa,“ povedal Pellegrini.

Umelé naťahovanie?

Vyzval tiež verejnosť a médiá, aby sledovali, čo sa pod rúškom koronakrízy a umelo vyvolaného strachu mení v legislatíve tak, aby si to ľudia zrejme nevšimli.

„Chcem vám garantovať, že ja spolu s kolegami budeme veľmi pozorne pozerať na prsty tejto vládnej koalície a hlavne predsedu vlády, ktorý si s nami robí, čo sa mu zachce,“ pripomenul Pellegrini.

Ak premiér Igor Matovič nezmení názor na zrušenie núdzového stavu, expremiér osloví prezidentku Zuzanu Čaputovú.

Ak bude vláda po skončení sa zákonnej lehoty 90 dní navrhovať opätovné vyhlásenie núdzového stavu, plánuje sa obrátiť na Ústavný súd. Odmieta tiež tvrdenia Matoviča o potrebe núdzového stavu na poskytovanie pomoci a podpory pre dosahy krízy a na zásobovanie nemocníc.

Núdzový stav vyhlásila vláda pre štátne nemocnice pôvodne od 16. marca 2020. Následne ho viackrát rozšírila o ďalšie oblasti a opatrenia. V zmysle zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, môže trvať maximálne 90 dní. Jeho predĺženie či opätovné vyhlásenie právna úprava nešpecifikuje.

Poslanec parlamentu Richard Raši (Smer-SD) povedal, že na zrušenie núdzového stavu vyzývajú aj viaceré zdravotnícke organizácie, ktorých sa priamo týka.

Za zrušenie núdzového stavu sú už aj všetky koaličné strany.

Rozchod so Smerom?

Podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini naznačil, že jeho odchod zo strany je reálny, a že svoje rozhodnutie oznámi v najbližšom čase.

„Bolo by asi spravodlivejšie povedať neškoďme si a poďme každý vlastnou cestou,“ podotkol s tým, že je to jeden z variantov.

Vysvetlil, že v poslednom čase má čoraz väčší pocit, že jeho názory a názory predsedu Smeru-SD Roberta Fica sa od seba stále viac vzďaľujú míľovými krokmi. „Je asi fér, aby sa toto nepredlžovalo,“ uviedol.

Pellegrini dnes nebol ani v poslaneckom klube Smeru a so svojím straníckym šéfom sa nestretol. "Doba sa vyvíja a možno je lepšie, keď si navzájom nebudeme robiť stres a budeme dumať, čo urobíme… V takomto strese, kŕči a hádkach – to vôbec nie je plodné obdobie. V krátkom čase to urobím tak, aby som sa opäť mohol tešiť do práce,“ uviedol Pellegrini.

V Smere-SD sa diskutuje o zmenách a budúcnosti strany. Pellegrini prejavil záujem kandidovať na post predsedu. Chce novú a modernejšiu sociálnu politiku. Pellegrini už dlhšie nevylúčil ani odchod zo strany, zrejme by ho nasledovali aj viacerí spolustraníci. Vyzval Fica, aby odišiel z vedenia strany. Fico zdôraznil, že strana potrebuje nových bojovníkov, ale nie teoretikov a „slniečkarov“. Na Pellegriniho výzvu na odchod nereagoval.

Kde býva Fico?

Týždenník PLUS 7 DNÍ pristihol smeráckeho šéfa v luxusnom a prísne stráženom kaštieli neďaleko hlavného mesta.

Predseda Smeru podľa Plus 7 dní nocuje v kaštieli, ktorý je majetkovo napojený na podnikateľov Miroslava Výboha a Juraja Širokého. Pellegrini k Ficovmu užívaniu kaštieľa vo Vinosadoch uviedol: „Nechcem komentovať, kde pán predseda býva, neviem, či tam býva alebo bol na návšteve. Ja zodpovedám za to, kde bývam ja, toto nech si zodpovie pán predseda.“

Ten to dnes poprel. „Odmietam všetky nezmysly uverejnené v Plus 7 dní. Nebývam v žiadnom objekte v obci Vinosady. Bývam v prenajatom byte v Bratislave, v Ružinove, a odmietam predstavy médií, že im budem poskytovať detailné informácie z môjho súkromného života.“

Téma Ficovho bývania dnes na tlačovke nahnevala podpredsedu Smeru Juraja Blanára. Článok označil za manipulatívny a novinárov hrešil za to, že ich nezaujíma téma brífingu, teda Pakt stability. „Jednoznačne uviedol, že býva v prenajatom byte v Ružinove,“ povedal Blanár.