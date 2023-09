Rodinná oslava sa zmenila na TRAGÉDIU: Hrôzostrašné VIDEO zachytilo pád lietadla

Budúci rodičia pre svojich najbližších zorganizovali oslavu, počas ktorej chceli odhaliť pohlavie ich očakávaného potomka.

Pre hostí si pripravili veľké prekvapenie. Prenajali si služby pilota, ktorý mal preletieť nad ich hlavami a vypustiť farbu, ktorá by odhalila radostnú správu.

Všetko vypuklo 2. septembra, kedy sa nad zhromaždením v San Pedro v Mexiku objavilo lietadlo Piper Pawnee PA-25–235.

V jednom momente začalo lietadlo vypúšťať ružovú farbu. Keď pilot začal so strojom stúpať, lietadlu sa odtrhlo jedno krídlo. Stroj sa dostal do nekontrolovateľné­ho pádu.

Ako píše portál aviationsource­news.com, havária mala tragické následky.

Podľa Línea Directa Portal prítomní hostia okamžite zavolali na tiesňovú linku. Pilot zostal zakliesnený vo vraku. Vo vážnom stave ho previezli do nemocnice, kde krátko nato zraneniam podľahol. Twitter účet Breaking Aviation News & Videos odhalil, že pilotom bol 32-ročný Luis Ángel.

