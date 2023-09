Neuveriteľná nádhera! VIDEO zachytilo jasný meteor, ktorý rozžiaril nočnú oblohu

Neuveriteľné divadlo pred niekoľkými dňami mohli sledovať všetci, ktorí svoje hlavy otočili k oblohe.

V noci zo soboty na nedeľu totiž nad Tureckom preletel meteor, ktorý rozžiaril nebo, pričom hral snáď všetkými farbami.

Obyvatelia z rôznych kútov krajiny zachytili ohnivú guľu, ktorá počas preletu atmosférou žiarila viacerými farbami, na video.

Na záberoch vidno, ako sa obloha pri prelete vesmírneho telesa počas niekoľkých sekúnd menila od modrej, cez zelenú, žltú až po oranžovú.

Ako to celé vyzeralo? Presvedčiť sa o tom môžete na priložených videách!

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Yesterday a #meteor lit up the sky above #Turkey and was captured by all sorts of cameras.



The makeup of elements inside the Meteor can influence the color we see when it burns up. Green is an indicator of Nickel being present. pic.twitter.com/HH4Flot6W5