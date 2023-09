Zdroj: Freepik.com Českom sa šíri nepríjemná CHOROBA: Takáto zlá situácia tam nebola už 20 ROKOV Česko bojuje s masívnym šírením svrabu. Pozor si treba dať aj na domácich maznáčikov. 5. september 2023 Zo zahraničia

V Česku sa nekontrolovateľne šíri svrab. Krajina bojuje s najhoršou situáciou za posledných 20 rokov, pričom počet prípadov stále stúpa. Informoval o tom český Blesk.

Tisíce nových prípadov

Iba za posledných šesť mesiacov lekári evidujú 4 873 nových prípadov. Pre porovnanie, za celý minulý rok to bolo 5 276 prípadov.

Svrab spôsobuje drobný parazit zákožka svrabová. Ten sa dokáže zavŕtať do jemnej kože.

Ako sa prejavuje?

„Je to veľmi zaujímavé ochorenie a dá sa rozoznať aj takmer laicky. Zákožka si nájde svoju cestu a ako sa zavŕta, tak sa prejaví zápal okolo vstupu do jej chodbičky, potom sa vytvorí drobný prúžok a potom opäť výstup z chodbičky. To znamená, že na povrchu kože vytvára malinké začervenané činky,“ povedal epidemiológ Roman Prymula.

Podľa epidemiológa je šírenie svrabu masívne a môže postihnúť aj tých, ktorí dbajú na hygienu.

„Môže sa šíriť veľmi intenzívne v rôznych detských kolektívoch, dokonca aj od domácich maznáčikov,“ prezradil Prymula s tým, že dnes dostupná liečba je už kvalitná.

