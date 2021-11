Zdroj: TASR/Ján Krošlák Rodiny sú buď zaočkované, alebo nezaočkované: Čo motivuje Slovákov k vakcíne? Až 70 percent domácností je tak v otázke očkovania úplne vyhranených. 14. november 2021 Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Zaočkovanosť či nezaočkovanosť jednotlivca proti ochoreniu COVID-19 ovplyvňuje prostredie, najmä rodina. Takmer v 40 percentách domácností sú všetci dospelí členovia zaočkovaní, naopak, v 30 percentách nie je zaočkovaný nikto.

Až 70 percent domácností je tak v otázke očkovania úplne vyhranených. Vyplýva to z prieskumu Ako sa máte, Slovensko?

Ochota dať sa zaočkovať

V podskupine zaočkovaných respondentov až 67,9 percenta uviedlo, že všetci dospelí členovia domácnosti sú zaočkovaní. Naopak, u nezaočkovaných respondentov je 62,10 percenta takých, ktorí sú členmi domácností, kde nie je zaočkovaný nikto.

Ochota dať sa zaočkovať u jednotlivcov súvisí podľa prieskumu aj so zaočkovanosťou ich širšej rodiny. Na otázku či sú členovia širšej rodiny zaočkovaní, odpovedalo „všetci alebo väčšina“ 69,6 percenta zaočkovaných respondentov.

Naopak, 61,3 percenta z nezaočkovaných respondentov je súčasťou takých rodín, v ktorých buď nie je zaočkovaná väčšina, alebo nikto. Vplyv rodiny a situácie v domácnosti sa odrazil aj pri otázke, čo respondentov o očkovaní presvedčilo. „Vyjadrenia boli rôznorodé, no rodinné dôvody a okolnosti patrili medzi tie najčastejšie uvádzané,“ uviedla Jana Lindbloom zo Sociologického ústavu SAV.

Je nám to jedno?

Prieskum tiež ukázal, že tretina respondentov by sa zúčastnila na udalosti, na ktorej by boli spolu dlhšiu dobu členovia viac ako piatich rodín, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zaočkovaní. Ak sa na takejto udalosti zúčastnili, v 28,1 percenta prípadov uviedli, že sa organizátori zaujímali o to, či sú zaočkovaní, v 59,1 percenta sa o to nezaujímali.

Vyše polovica respondentov uviedla, že ich samotných by vopred nezaujímalo, či sú účastníci zaočkovaní. V 33,7 percenta prípadov ich to síce zaujímalo, no len 24,9 percenta z nich sa podľa toho rozhodovalo o svojej účasti.

Prieskum sa uskutočnil od 5. do 10. októbra na vzorke 1000 respondentov. Iniciovala ho prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV.

