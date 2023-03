7 Galéria Zdroj: TASR/AP Rus Ovečkin PREKONAL v NHL Gretzkého a odkazuje: Nezáleží na tom, aký je to rekord! Ruský hokejový kanonier Alexander Ovečkin zaznamenal v zápase NHL proti Columbusu (6:7 po pp) jeden presný zásah a počet gólov v prebiehajúcej sezóne tak zaokrúhlil na 40. 22. marec 2023 han Šport Hokej

22. marec 2023 han Šport Hokej

Rus Ovečkin PREKONAL v NHL Gretzkého a odkazuje: Nezáleží na tom, aký je to rekord!

Ruský hokejový kanonier Alexander Ovečkin zaznamenal v zápase NHL proti Columbusu (6:7 po pp) jeden presný zásah a počet gólov v prebiehajúcej sezóne tak zaokrúhlil na 40.

Minimálne takýto počet dosiahol už vo svojej 13. sezóne v profilige, čím prekonal rekord Waynea Gretzkého.

Tridsaťsedemročný útočník sa presadil v 6. minúte prvej tretiny. Po prihrávke od Toma Wilsona chcel ešte prihrať Dylanovi Stromeovi, no puk si tečoval do vlastnej bránky Nick Blankenburg. „Dylan mi hneď povedal, že si nemyslel, že sa dotkol puku. Je to príjemný moment. Nezáleží na tom, aký je to rekord, ale je to rekord. Snažím sa užiť si čas na ľade a vydať zo seba to najlepšie,“ povedal Ovečkin pre zámorské médiá.

Klub pred duelom zápasom s Columbusom usporiadal slávnostnú ceremóniu, na ktorej ocenil práve svojho kapitána Ovečkina za to, že prekonal Gordieho Howea (801) a posunul sa na druhé miesto v počte dosiahnutých gólov v profilige. Rus má na svojom konte 820 presných zásahov a na Gretzkého (894) stráca ešte 74 gólov.

Ovečkinovi spoluhráči prišli do arény v špeciálnych tričkách a počas rozkorčuľovania mali všetci dres s číslom 8. „Bola to mimoriadna noc. Budeme si to navždy pamätať. Chceli sme zvíťaziť, ale som nesmierne šťastný za Oviho, že prišla jeho rodina a videl sa s nimi. Je to úžasný človek a hokejista. Nedokázali sme získať dva body, ale túto noc si zapamätám pre neho a pre jeho rodinu po zvyšok svojho života,“ uviedol Wilson.

„Každý deň je pre nás dôležitý. Držíme spolu a snažíme sa urobiť čokoľvek, aby sme si pomáhali,“ povedal Ovečkin o svojej rodine a vyzdvihol aj svojich spoluhráčov, ktorí ho podporili po smrti jeho otca: „Boli to ťažké dni, ale tím nám veľmi pomáha.“

Kapitán Capitals má za sebou šesť 40-gólových sezón po veku 30 rokov, čím prekonal Phila Esposita v histórii profiligy. Je piatym hráčom, ktorý strelil aspoň 40 gólov vo veku 37 alebo viac rokov. Napodobnil Howea (40 rokov v sezóne 1968/69), Johnnyho Bucyka (37 v 1972/73), Esposita (37 v 1978/79) a Brendana Shanahana (37 v 2005–06).

Washingtonu však hrozí, že sa po prvý raz od roku 2014 nedostane do play off. Naďalej zaostáva o štyri body za Pittsburghom v boji o druhú voľnú kartu do play off z Východnej konferencie. „Musíme ísť od zápasu k zápasu. Stále veríme, že sa nám to podarí,“ skonštatoval Ovečkin.

Zdroj: TASR