Zdroj: instagram.com/victoriabonya , instagram.com/amazing_marina Ruské modelky NIČIA kabelky Chanel: Žiadny doplnok nie je viac ako moja LÁSKA k matičke Rusi Známe modelky a osobnosti začali ostrú kampaň proti luxusnej značke. Urobili tak po tom, čo sa spoločnosť rozhodla, že im nič nepredá. 8. apríl 2022 Monika Hanigovská Zo zahraničia Magazín

8. apríl 2022 Monika Hanigovská Zo zahraničia Magazín Ruské modelky NIČIA kabelky Chanel: Žiadny doplnok nie je viac ako moja LÁSKA k matičke Rusi Známe modelky a osobnosti začali ostrú kampaň proti luxusnej značke. Urobili tak po tom, čo sa spoločnosť rozhodla, že im nič nepredá.

Na sociálnych sieťach sa spojili viaceré ruské modelky a známe tváre, ktoré začali uverejňovať videá, ako ničia záhradnými nožnicami luxusné kabelky značky Chanel. Informuje o tom Insider.

Obľúbené influencerky to nerobia v rámci akéhosi výstrelku, je to protest proti známej firme. Tá sa počas vypuknutia rusko-ukrajinského konfliktu rozhodla, že svoje butiky v Rusku ihneď zatvorí, a svoj tovar nebude predávať ani ruským zákazníkom mimo ich vlasti.

Prečo rešpektovať Chanel!?

Mnohé tak ostro reagovali a ohradili sa tvrdo proti samotnej francúzskej firme. „Ak Chanel House nerešpektuje svojich klientov, prečo by sme my mali rešpektovať Chanel House?“ opýtala sa na Instagrame ruská modelka Victoria Bonya, ktorú sleduje viac ako 9 miliónov užívateľov, a bez zaváhania rozstrihala svoju kabelku na dve časti.

Článok pokračuje pod videom.

Urobte to isté, vyzývajú

Ruské bojovníčky podporila televízna moderátorka a herečka Marina Ermoshkina, tá rozrezala svoju tmavosivú kabelku tej istej značky.

„Ani jedna taška, ani jedna vec nie je viac ako moja láska k matičke Rusi,“ napísala na svojom Instagrame a pustila sa do ničenia kabelky.

„Nestojí mi to za rešpekt voči mne samej. Som proti rusofóbii, som proti značke, ktorá podporuje rusofóbiu. Chanel je len doplnok,“ dodala. Odhodlaná Ruska zároveň vyzvala, aby ju nasledovali verejné tí, ktorí s ňou súhlasia. „Je jedno, či máte tašku alebo akýkoľvek predmet tejto značky, logo Chanel si môžete nakresliť na papier, preškrtnúť a tak nás podporiť.“

Článok pokračuje pod videom.

Mala podpísať prehlásenie

Ako informujú novinky.cz, podobné skúsenosti má tiež Liza Litvinová, ruská interiérová dizajnérka a influencerka. „Zúrim. Išla som do butiku Chanel v Mall of the Emirates, chcela som novú kabelku,“ popísala vo videu. „Ale nepredali mi nič, pretože a teraz sa podržte – som Ruska!“

Niečo podobné zažila aj Anna Kalašnikovová, ruská speváčka a moderátorka. Chanel jej nechcel predať ani náušnice.

„Požiadali ma o moje osobné údaje a ja som tam pridala moje ruské telefónne číslo. A naraz, že vraj musím podpísať dohodu, že ich veci nebudem nosiť v Rusku,“ povedala prekvapene vo videu.

Zdroj: Dnes24.sk