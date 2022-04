Zdroj: YouTube.com/Reprofoto Ig0nima NAJVÄČŠÍ bunker kúsok od Slovenska? Keď vypukne armagedon, vyvolení prežijú, VIDEO Ukrývajú u našich susedov najväčší jadrový bunker na svete? Miliardári by v ňom bez problémov mohli prežiť až 10 rokov, a to vo veľkom luxuse! 3. apríl 2022 Monika Hanigovská Magazín

Od vypuknutia rusko-ukrajinského konfliktu prudko vystrelil záujem o podzemné bunkre. Stalo sa tak po tom, čo sa z Kremľa začali ozývať hlasy o jadrových zbraniach.

Vedeli ste, že kúsok od Slovenska sa nachádza údajne najväčší tajný jadrový bunker na svete, v ktorom je možné bez problémov prežiť aj niekoľko rokov?

Oppidum, masívny podzemný bunker s rozlohou 77 500 metrov štvorcových, leží v srdci Českej republiky. Postavený bol špeciálne s ohľadom na koniec sveta tak, ako si ho predstavujeme.

Informuje o tom Daily Mail. Pred niekoľkými rokmi ho TV Noviny a TV Nova opísali ešte konkrétnejšie a ukazovali na to, že takéto miesto vyrastá „pri Prahe“. A túto skutočnosť nezahmlieva ani poskytovateľ tohto kolosu.

Luxusná a sebestačná stavba

„Bunker bude schopný poskytnúť obyvateľom dlhodobé ubytovanie – v prípade potreby až na 10 rokov – bez externého zásobovania. To by zahŕňalo veľké zásoby trvanlivých potravín a vody spolu so zariadeniami na čistenie vody, zdravotníckeho materiálu, chirurgického zariadenia a komunikačných sietí s vonkajším svetom,“ vysvetlil hovorca zariadenia pre tamojší britský denník.

Ako zase pripomína Daily Star, gigantická stavba, ktorá sa nachádza v malebnom údolí v Českej republike, je pred svetom veľmi dobre ukrytá. „Siaha hlboko do zeme a je vybavená všetkým luxusom, ktorý by ste očakávali, vrátane bazéna, vínnej pivnice a heliportu.“ Luxusná stavba by mala byť vybavená napríklad aj fitness centrom a záhradou, ktorá imituje slnečné svetlo.

