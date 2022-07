Ruský plyn znovu prúdi do Európy: Čo spôsobilo desaťdňovú ODSTÁVKU?

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Minister Naď: Sme pripravení podporovať Ukrajinu tak dlho, ako to bude POTREBNÉ!

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Pekelné HORÚČAVY naplno udrú po celom Slovensko! Na týchto miestach môže byť až +40 °C