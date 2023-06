Zdroj: Instagram.com/Petrana Galatea Ruža pre nevestu rýchlo ZVÄDLA! Prečo po veľkom finále prišiel BLESKOVÝ rozchod? Mala to byť láska na celý život! Aspoň podľa pomyselného scenára o hľadaní tej pravej a pravého: Lásky ženy a muža. Aká je pravda po skončení Ruže pre nevestu? 6. jún 2023 ELA Magazín

Zazvonil zvonec a rozprávky je koniec! Diváci staronovej romantickej reality šou Ruža pre nevestu (predtým známa ako Nevesta pre milionára) si po minulotýždňovej finálnej epizóde kládli otázku, ako v skutočnosti dopadol vzťah „ženícha“ Tomáša a „nevesty“ Petrany.

Televízia Markíza na konci piatkovej finálovej časti odvysiela takmer idylický záver zoznamky. No keďže sa natáčanie skončilo už v októbri minulého roka a na verejnosť nesmeli preniknúť detaily o tom, ako ich vzťah dopadol, o to prekvapivejšie sú správy bulvárnych médií.

Najprv bola rozprávka

Hlavný protagonista, Slovák Tomáš Tarr, ktorý dlhé roky žije v Bangkoku, že si už od začiatku šou padol do oka s najmladšou súťažiacou, kontroverznou Petranou.

Mladá TikTokérka Petrana Galatea ležala v žalúdku takmer všetkým dievčatám. Podľa ostatných súťažiacich na Tomáša celý čas hrala iba hru, išlo jej len o slávu a považovali ju za najviac falošnú. Ba dokonca niektoré vypadnuté finalistky Tomáša pred ňou varovali.

Podobný názor na jeho rozhodnutie mali aj fanúšikovia, ktorí ho za to poriadne zhejtovali na sociálnej sieti.

Tomáša nič neodradilo a bola to práve Petrana, ktorá vo finále porazila Košičanku Mirku. Ako mohli diváci v závere šou vidieť, pár si užíval lásku a Petrana niekoľkokrát už za Tomášom letela do Thajska. V jednom z rozhovorov Petrana priznala, že po šou zostal Tomáš na Slovensku a nasťahoval sa k nej, aby zistili, ako im to klape aj v skutočnom svete.

Spoločné chvíle na Slovensku a v Thajsku páru odhalili, aká je pravda mimo kamier a i to, že v reálnom živote sú úplne odlišní. Všetko je už inak.

Keď Tomáš po finále zverejnil fotografie zo šou, pridal k nim rovno komentár: „A nakoniec najdôležitejšie – ďakujem Petrane za to, čo sme spolu zažili a za toto rozprávkové finále,” napísal k záberom.

Realita bola iná

​„Som vďačný za šancu nájsť lásku prostredníctvom šou Ruža pre nevestu. S Petranou sme tvorili pár od ukončenia šou niekoľko mesiacov. Začiatky, spoznávanie sa v našom vzťahu však boli kvôli vysielaniu šou v TV obmedzené, keďže sme vzťah na verejnosti priznať nemohli. Aj toto bola skúška, ktorá náš vzťah poznačila. Zažili sme krásne mesiace, no časom sme zistili, že sme obaja rozdielni či už povahovo alebo názormi. Bohužiaľ, momentálne sme obaja v úplne inom štádiu života. Pokus spojiť ich do jedného nevyšiel,“ povedal Tomáš pre markiza.sk.

Slová potvrdila aj samotná Petrana. Podľa nej bol dôvodom konca rozprávky aj fakt, že Tomáš mal iné priority ako ona.

„S Tomášom sme tvorili oficiálny pár hneď po ukončení natáčania finále. Náš vzťah trval niekoľko mesiacov a bol vždy úplne mimo normy, keďže sme sa nasťahovali hneď k sebe a nemali čas ani možnosť klasicky randiť. Aj napriek tejto náročnosti sme to zvládli. Naučili sme sa o sebe veľmi veľa a spoznali sa zo všetkých stránok extrémne rýchlo. Máme veľa spoločného, no vo veľa veciach a najmä o predstave fungovania vzťahu máme rozdielne názory. Tomášove priority boli iné ako moje a čím dlhšie sme boli spolu, tým viac sa to prejavovalo. Prekážkou vo vzťahu bola aj diaľka a cestovanie. Tomáš priznal, že na Slovensko neplánuje chodiť tak často, ako predpokladal, a ja, najmä kvôli štúdiu, nemám kapacitu toľko cestovať. Samozrejme, je mi to ľúto, naozaj som Tomáša ľúbila, ale keď niečo nemá perspektívu do budúcna, netreba to udržiavať. Užili sme si spolu krásne chvíle, veľa ma toho naučil a som za náš čas spolu vďačná,“ dodala Petrana.

Či to dopadne inak inému páru, uvidíme čoskoro. Nie je tajomstvom, že po prvej sérii, ktorá Markíze trhla vysoké čísla sledovanosti, bude nasledovať aj druhá.

