Sagan v baretke ako znalec talianskej kultúry? Tak to musíte vidieť! VIDEO

View this post on Instagram

🎬 And... ACTION!⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ So, what do you think? @petosagan is heading to the Giro d'Italia for the first time!⁣ 🙌🏼⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ Check out these scenes from the making of yesterday's @giroditalia spot with @petosagan, connoisseur of Italian art 🇮🇹⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ #PeterIsReady #giro #giroditalia #PinacotecadiBrera #petersagan #whysoserious #procycling #cycling #italianart #artconnoisseur⁣ ⁣ Photos: @giroditalia