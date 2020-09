Sagan si na Tour len o vlások udržal zelený dres: Bolo to len TAK-TAK! FOTO

View this post on Instagram

It was a so-so stage for me today. It wasn't too hard, I would say it was a transfer ride to here. I did my intermediate sprint where I lost a few points for the green jersey but it is still OK. We'll see how tomorrow's stage will go. I have seen the finale and it seems OK for me but it will depend on how the race goes from the start. Dnešná etapa bola pre mňa taká nič moc, ani zlá a ani dobrá. Nebolo to ťažké, povedal by som, že šlo o takú tú transferovú etapu. Snažil som sa na prémii, kde som však stratil pár bodov v súťaži o zelený dres, ale myslím, že nič vážne sa nestalo. Uvidíme ako bude prebiehať zajtrajšia etapa. Videl som zajtrajší záver a mohol by mi vyhovovať, ale všetko bude závisieť od toho, ako sa budú preteky vyvíjať už od začiatku. @borahansgrohe (Photos A.S.O / Pauline Ballet)