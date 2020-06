29. jún 2020 Milan Hanzel Šport Futbal Krásne gesto českého klubu a bývalých spoluhráčov: Čišo, nikdy na teba nezabudneme!

Smutná futbalová nedeľa. Zomrel totiž bývalý slovenský reprezentant Marián Čišovský († 40), ktorému do neba poslali odkaz jeho spoluhráči či plzenský klub.

Rodák z Humenného sa preslávil ako vynikajúci obranca, ktorý to dotiahol do národného mužstva, či českého popredného klubu Viktoria Plzeň.

Zákerná choroba

Práve za tento tím Čišo, ako Mariána prezývali, hral naposledy. Bolo to v roku 2014, kedy mu na jeseň lekári diagnostikovali krutú diagnózu. Išlo o chorobu amyotrofickú laterálnu sklerózu (ALS), ktorá je, žiaľ, nevyliečiteľná. Spôsobuje ochabnutie svalstva v celom tele.

Dlhý a statočný boj

Marián bol na ihrisku známy ako ostrý a nekompromisný hráč a rovnako sa pustil aj do boja s krutým osudom. Bojoval statočne, dlhých šesť rokov. A to aj za pomocí nadácie Spolok 28, ktoré založil jeho bývalý spoluhráč z Plzne Pavel Horváth. S Viktoriou oslavoval tri tituly (2015, 2016 a 2018) a to aj napriek tomu, že sa už neobjavil na ihrisku. Stále je totiž na súpiske tohto tímu s číslom 28.

Smútok spoluhráčov

O jeho smrti informoval ako prvý práve plzenský klub. “Dnes je ten najsmutnejší deň. S ťažkým srdcom musíme oznámiť, že nás navždy opustil Marián Čišovský,” napísali v Plzni na sociálne siete. Na Instagrame tohto klubu sa objavili viaceré príspevky smerujúce k Mariánovi. Hráči Viktorie následne na duel proti Sparte Praha nastúpili s čiernymi páskami a na drese mali meno slovenského hráča. Po víťaznom stretnutí 2:1 rozprestreli aj veľký transparent “Odpočívaj v pokoji Čišo #28”.

Neskôr sa so srdcervúcimi odkazmi pridali aj další bývalí Mariánovi spoluhráči. “Odchádza kamarát, bojovník. Je mi smutno a temno…” napísal napríklad bývalý český reprezentant Pavel Horváth. Jeho aj ostatné odkazy následne zhrnuli na Instagrame Viktorii v jej príbehoch.

9 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk