10. jún 2021 han Hokej Šatan naložil brankárovi Hudáčkovi: Jeho vyjadrenia neboli hodné národného tímu! Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) sa vyjadril ku nedávnym MS v Rige a pozastavil sa aj pri brankárovi Júliusovi Hudáčkovi, ktorý po nich skončil s reprezentačnou kariérou.

Slovensko na svetovom šampionáte po postupe medzi osmičku najlepších tímov, čo sa nám podarilo po ôsmich rokoch, urobilo výborný dojem. Veď také mladé mužstvo sme na MS ešte nikdy v histórii nemali.

Ku turnaju sa vyjadril aj šéf nášho hokeja Miro Šatan, ktorý vo viac ako polhodinovej relácii pre oficiálnu stránku SZĽH, prezradil aj nejaké tie pikošky.

Hodnotenie Šarkyho

„Prišiel som na to, že po tých prvých troch výhrach nereálne narástli očakávania. Postup do štvrťfinále treba hodnotiť ako krôčik dopredu. To, čo toto neskúsené a mladé mužstvo dokázalo, prekročilo všetky naše očakávania,“ uviedol pre hockeslovakia.sk Šatan, ktorý podotkol, že tím nemal v tíme žiadne veľké eso z NHL.

„Páčila sa mi súdržnosť chalanov počas hymny, keď sa držali okolo pliec. Verím, že títo chalani si po našej generácii prebrali cenné hodnoty. Súdržnosť a tímová práca, kedy sa každý obetuje pre ostatných,“ dodal Miroslav Šatan.

Prišlo aj na rozhodcov

Vo štvrťfinále Slovenska proti USA cítili hráči aj diváci krivdu voči rozhodcom, ktorí nevylúčili amerického kapitána Boyleho za evidentné pichanie. Tí ho mali vylúčiť na päť minút plus do konca zápasu. Ale nestalo sa… „Aj rozhodcovia sú len ľudia a robia chyby. Ich rozhodnutia sa poväčšine vykompenzujú, či už na jednu stranu a potom na druhú. V tom zápase som aj ja mal pocit, že sme na nesprávnej strane rozhodcu. Sám Craig Ramsay sa ma opýtal, že čo sme mu urobili,“ povedal Šatan.

Slová k Hudáčkovi

Dlhoročný brankár národného tímu sa po turnaji vyjadril, že keď nedostal priestor vo štvrťfinále pred Adamom Húskom. Následne ukončil reprezentačnú kariéru. „Musí si uvedomiť, že trénerom je Craig Ramsay a on robí rozhodnutia. Chápem, že je nahnevaný. Treba rešpektovať trénerove rozhodnutia. Julove vyjadrenia potom boli neprofesionálne a nebolo to hodné reprezentácie,“ priznal Šatan a následne ho pochválil za skvelé výkony na tomto turnaji, ale aj v minulosti.

