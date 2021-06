DRASTICKÝ scenár v zdravotníctve? Strana Hlas ukázala ZOZNAM nemocníc, ktorým hrozí ZÁNIK!

Podpredseda strany a člen Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Richard Raši (nezaradený) uviedol, že reforma prinesie zrušenie 22 regionálnych nemocníc a zlikviduje 38 percent všetkých akútnych lôžok.

Podľa Hlasu-SD je na svete aj neoficiálny zoznam nemocníc, ktorým hrozí zánik. Je neoficiálny, pretože ho ministerstvo ešte oficiálne nezverejnilo. Informuje o tom aj portál pluska.sk.

Nemocnice majú byť rozdelené do piatich stupňov od národných po komunitárne. Raši hovorí, že v komunitárnych sa podľa materiálu bude poskytovať iba určitá forma urgentnej starostlivosti na mieste, jednodňová starostlivosť, stacionáre, ale čo sa týka lôžkovej starostlivosti, poskytovali by iba následnú alebo rehabilitačnú starostlivosť.

„V ľudovej reči to znamená, že to bude niečo ako poliklinika s lôžkovou časťou, kde bude liečebňa dlhodobo chorých a zopár rehabilitačných lôžok. Ak sa vám stane vážny úraz, dostanete infarkt alebo mozgovú príhodu, tieto nemocnice pacientov komplexne liečiť nebudú, budú ich posúvať do nemocníc vyššieho typu,“ povedal.