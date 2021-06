Zdroj: TASR O takmer 200 eur menej na výplate! Zamestnanci strojárskej firmy sú nahnevaní, štrajk pokračuje Zamestnanci strojárskej spoločnosti Booster Precision Components v obci Beluša v Púchovskom okrese vstúpili vo štvrtok o 6.00 h do ostrého štrajku. 10. jún 2021 Regióny

10. jún 2021 Regióny O takmer 200 eur menej na výplate! Zamestnanci strojárskej firmy sú nahnevaní, štrajk pokračuje Zamestnanci strojárskej spoločnosti Booster Precision Components v obci Beluša v Púchovskom okrese vstúpili vo štvrtok o 6.00 h do ostrého štrajku.

Štvrtkové predpoludňajšie rokovanie odborárov s vedením strojárskej spoločnosti Booster Precision Components v obci Beluša v Púchovskom okrese trvalo päť minút.

Nedohodli sa

K dohode nedošlo, zamestnanci pokračujú v ostrom štrajku minimálne do pondelka 14. júna. Ako informoval predseda Rady Odborového zväzu (OZ) KOVO Emila Machyna, vedenie spoločnosti predložilo odborárom návrh s tým, že do 14.00 h sa majú rozhodnúť, či ho akceptujú.

„Ľudia jasne povedali, že návrh neakceptujú. My chceme, aby boli splnené naše požiadavky. Zamestnávateľ síce súhlasil s navýšením mzdy o šesť percent, my žiadame aj o všetky tie bonusy, ktoré ľudia mali. Lebo takýmto spôsobom by išli s platom dole,“ skonštatoval Machyna.

Chcú byť slušne zaplatení

Ako dodal, zamestnávateľ nesplnil požiadavku na 13. a 14. plat, príplatky a kritériá na vyplácanie variabilnej zložky. „Ľudia išli domov, do práce nejdú ani v piatok (11. 6.), ani cez víkend. V pondelok o 8.00 h sa stretneme a dohodneme sa, aký bude ďalší postup,“ zdôraznil Machyna s tým, že zo svojich požiadaviek neustúpia.

„Ľudia sú nahnevaní a chcú mať postavenie ako vo fabrikách v Nemecku a Holandsku a chcú byť slušne zaplatení za svoju prácu. Myslím si, že si to zaslúžia, nepýtajú tak strašne veľa, aby to fabriku položilo. Manažment by mal zvážiť, či väčšiu škodu urobí štrajk alebo to, že ľuďom, ktorí pre neho pracujú, zdvihne mzdy,“ skonštatoval Machyna s tým, že výroba v spoločnosti je momentálne zrejme zastavená.

Požadujú zvýšenie základnej zložky mzdy o šesť percent, vyplatenie 13. a 14. platu, vyplácanie variabilnej zložky mzdy, vyplácanie motivačného bonusu a doplnkové dôchodkové poistenie. Reštriktívne opatrenia zamestnávateľa znamenajú pre zamestnancov zníženie mzdy v priemere o 170 eur mesačne oproti roku 2020.

Zdroj: TASR