SAV sa dištancuje od výrokov Blahu na adresu prezidentky: Poslanec Smeru kontruje

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied (SAV) sa dištancuje od výrokov svojho zamestnanca, súčasného poslanca Národnej rady SR Ľuboša Blahu (Smer-SD) na adresu prezidentky Zuzany Čaputovej. Za výroky sa jej zároveň ospravedlnilo. SAV to uviedla na svojej stránke. Blaha je, naopak, presvedčený, že predsedníctvo SAV zneužilo právomoci verejného činiteľa.

Za hranou?

Predsedníctvo SAV konštatuje, že viaceré vyjadrenia poslanca Blahu, zamestnanca Ústavu politických vied SAV, k hlave štátu nespĺňajú ani základné požiadavky slušnosti.

„Predsedníctvo SAV má snahu nezapájať sa do politických diskusií, ale nemôže strpieť opakované popieranie etických štandardov záväzných pre člena vedeckej komunity, ako sme toho svedkami zo strany tohto zamestnanca SAV,“ reagovala SAV. Od výrokov Blahu sa preto dištancovala a zároveň sa za ne prezidentke ospravedlnila.

Výhrada Smer-u

Predsedníctvo SAV podľa lídra strany Smer-SD Roberta Fica nemá právo na politickú reakciu na adresu Blahu. „Ak sa chce predsedníctvo SAV vyjadrovať k Blahovi, môže sa to týkať len jeho vedeckej a publikačnej činnosti alebo ak by zneužíval akademickú pôdu na politickú agitáciu. Na tomto poli je Blahovi asi ťažko niečo vyčítať a predsedníctvo SAV si to veľmi dobre uvedomuje,“ reagoval Fico.

Pripomenul, že expresívnosť vyjadrovania v politickej súťaži nie je zakázaná. Zdôraznil, že celá strana má mimoriadne vyhranený postoj k prezidentke, ktorá sa podľa strany jednoznačne stala súčasťou vládnej koalície a ktorá neplní funkciu hlavy štátu.

„Je preto nepochopiteľné, ak predsedníctvo SAV, akademický, politicky nestranný orgán, sa jednostranne postavilo na stranu prezidentky a dokonca sa jej ospravedlňuje za to, že niekto – iný legitímny ústavný činiteľ – si v demokratickej spoločnosti dovolí vysloviť na jej adresu kritický názor,“ skonštatoval Fico.

Blaha žiada ospravedlnenie

Blaha je presvedčený, že predsedníctvo SAV zneužilo právomoci verejného činiteľa na útok proti opozičnému poslancovi. Poukázal na to, že predsedníctvo SAV na neho opakovane útočí a kolaboruje s vládou.

„Žiadam predsedníctvo SAV, aby sa mi okamžite ospravedlnilo a ako vedecký pracovník SAV sa dištancujem od normalizačných politických aktivít tohto vedeckého orgánu,“ dodal na sociálnej sieti Blaha.

Zdroj: TASR