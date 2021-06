6 Galéria Zdroj: Facebook.com/Vladimir Hutta Slovenský otecko doopatruje seniora výmenou za dom! Jeho inzerát spustil lavínu reakcií! Vladimír v nezvyčajnom inzeráte hľadá seniora, o ktorého sa postará. Hľadá starkého či starkú s rodinným domom. Za odmenu chce získať nehnuteľnosť. 3. jún 2021 Monika Hanigovská Magazín

3. jún 2021 Monika Hanigovská Magazín Slovenský otecko doopatruje seniora výmenou za dom! Jeho inzerát spustil lavínu reakcií! Vladimír v nezvyčajnom inzeráte hľadá seniora, o ktorého sa postará. Hľadá starkého či starkú s rodinným domom. Za odmenu chce získať nehnuteľnosť.

Slovenské vody internetu nedávno rozvíril Bratislavčan Vladimír. V inzeráte hľadá seniora, ktorého by doopatroval výmenou za jeho dom.

Budeme rodinou

„Sme otec s dcérkou a hľadáme staršieho človeka z BA, ktorého by sme doopatrovali výmenou za rodinný dom v Bratislave. Sme bratislavská kresťanská rodina s dobrým vychovaním, ja pracujem ako IT technik vo svojej firme a moja dcérka Johanka chodí na ZŠ. Budete naša babka či dedko, ktorí nám chýbajú. Hľadáme ľudí, ktorí nemajú deti a boli by vďační za šikovného syna a vnúčatko,“ stojí v príspevku na sociálnej sieti od Vladimíra Hutta.

Redakcia Dnes24 Vladimíra kontaktovala. Chceli sme vedieť, čo by získal nový člen rodiny. No zaujímalo nás toho oveľa viac.

Toto získa v rodine

Aký najväčší benefit získa nový člen rodiny? „Ja si myslím, že hlavne svoju rodinu. Milujúceho syna a vnučku, spoločnosť s nami. Určite si aj kopec zábavy, keďže som dosť veselý optimistický človek. Mňa vychovávali starí rodičia a vždy som si hovoril, že až raz budem veľký, že im to rád oplatím. Žiaľ, toho sa už nedožili,“ povedal pre Dnes24 Vladimír Hutta.

Okrem spoločnosti získa senior materiálne zabezpečenie. „Rád zaplatím stravu, energie, opravy domu, lekárov a spoločné dovolenky,“ vysvetľuje inzerujúci Bratislavčan.

Aby mladí nemali hypotéky

Podľa slov inzerenta sa môže jeho myšlienka uchytiť aj v iných domácnostiach. „Myslím si, že tento koncept bežne funguje v zahraničí. Rozhodne by pomohol veľa starým aj mladým ľudom,“ hovorí.

„Dokonca si myslím, že ľudia by mali viacej držať spolu, viacej si pomáhať a dôverovať. Myslím, že pomoc starším od mladších je dobrý spôsob, ako mladým vyriešiť bývanie a starším pomôcť. Starkí by tak dôstojne a komfortne dožili u seba doma,“ dodal.

„Aby mladí ľudia, ktorí platia obrie hypotéky a ledva žijú, pomohli starým ľuďom, ktorí majú malé dôchodky,“ hovorí si otecko.

„V dome by sa všetkým žilo oveľa lepšie a navzájom by si pomohli. Problém je, že sa ľudia dnes nezgrupujú, každý chce byť sám. Spolu sú ľudia silnejší. Majú sa lepšie,“ pokračuje.

Rôzne reakcie

Inzerát si vyslúžil množstvo reakcií. Niektoré boli pozitívne, iné zase negatívne. „Získate jedine vy. Nebudete sa starať o starého človeka preto, lebo chcete nezištne pomôcť a máte cit pre starých opustených ľudí. Urobíte to z dôvodu obohatenia sa na úkor opusteného starého človeka,“ reagoval na jeho inzerát Juraj.

Lucia si myslí niečo úplne iné. „Dúfam, že sa vám niekto taký ozve. Myslím si, že je to super nápad! Fandím vám,“ napísala pod inzerát.

Chceli sme vedieť aj to, či inzerát už presiahol vody internetu. „Dal som natlačiť 4-tisíc letákov, ktoré spolu s dcérou roznesieme,“ prezrádza nám o svojich plánoch Vladimír H.

Otázka bývania je pre mnohé rodiny zložitá. Zavedie Bratislavčan trend viacgeneračného spolunažívania za odmenu?

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

6 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk