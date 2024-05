18. máj 2024 Magazín Senior s výzorom mladíka: Našiel Brazílčan spôsob ako zastaviť STARNUTIE? VIDEO Vek mu pravdepodobne neuhádnete! Edson Brandao pôsobí skôr ako absolvent školy, než muž pred dôchodkom.

Niektorí starnú rýchlejšie, ďalší o čosi pomalšie. No a potom je tu istý Edson Brandao, ktorý sa akoby zasekol v čase.

Brazílčan sa narodil 26. februára 1967 a vo veku 57 rokov si ho okoloidúci pletú s 27-ročným mladíkom. Našiel spôsob ako omladnúť?

Vek je len číslo?

„Cítim sa plný energie. Vôbec sa necítim starý. Neviem to vysvetliť, ale mám pocit, že mám 30,“ vyhlásil záhadný muž, ktorého si začínajú všímať zahraničné médiá. Informuje o tom portál The Sun. Edson sa vždy zaujímal o kondíciu a zdravie, ale nevenoval tomu prílišnú dôležitosť. To sa však zmenilo potom, keď dovŕšil 40-tku a zdravie sa stalo jeho najdôležitejšou prioritou.

Čo je koktailom jeho mladistvého vzhľadu? Viac ako 17 rokov sa venuje na pravidelnej báze cvičeniu, zdravej strave a veľký dôraz kladie na duševné zdravie.

„Je to pre mňa posvätné, robím to každý deň. Všetko je možné bez ohľadu na váš vek. Život môžete vždy zmeniť k lepšiemu. Väčšina ľudí je v šoku, keď im prezradím dátum môjho narodenia. Nikdy mi neveria. Myslia si, že mám 23,25 alebo 30, ale ja mám 57.“

Zdroj: Dnes24.sk