11. máj 2024 Magazín Obchádza vás BLAHOBYT veľkým oblúkom? Vsaďte na ŠŤASTNÉ ČÍSLA podľa zverokruhu Astrológovia veria, že každé znamenie zverokruhu má svoj okruh šťastných čísiel. Pozrite sa vopred, aký je ten váš.

Máte pocit, že sa vám šťastie vyhýba veľkým oblúkom? Skúste nasmerovať svoju energiu na šťastné čísla podľa znamenia zverokruhu.

BARAN

Milujú adrenalín, sú odvážni, ambiciózni a preto nie je prekvapením, že radi súperia a riskujú. Ak si chcú naplánovať svoj veľký deň alebo vsadiť na konkrétne číslo, mali by sa zamerať na čísla 9, 7 a 17. No je to práve deviatka, ktorá je pre Barana najideálnejším číslom. „Číslo 9 symbolizuje ich silné vodcovské vlastnosti a odhodlanie. Predstavuje dokončenie, duchovný rast a schopnosť prekonávať výzvy,“ píše Astrotalk.

BÝK

Predstavitelia tohto znamenia sú známi svojou praktickosťou, stabilitou a láskou k hmotnému svetu. Číslo 6 symbolizuje harmóniu, rovnováhu a silné spojenie s domovom a rodinou. Je symbolom Býkovej výchovy a lojálnej povahy. Aké ďalšie čísla sú najvhodnejšie? Trojicu uzatvára 5 a 33.

Zdroj: Dnes24.sk