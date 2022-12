Zdroj: Facebook.com/Igor Matovic , Facebook.com/Patrick Linhart poslanec Poslanec Sme rodina dal Matovičovi ULTIMÁTUM: Vyzývam ťa, aby si splnil to, čo si sľúbil! Ďalší člen poslaneckého klubu Sme rodina prišiel so svojou požiadavkou, ktorá keď nebude splnená, môže vláda prísť o podporu ďalšieho člena NR SR. 14. december 2022 han Správy Politika

Jedná sa o poslanca Patricka Linharta, ktorý nasmeroval požiadavku na ministra financií Igora Matoviča. „Dnes dostal odo mňa Igor Matovič ultimátum! Ministerstvo pôdohospodárstva dostane okamžite financie na dokončenie potravinového semaforu, alebo…,“ napísal poslanec Sme rodina na Facebooku.

„Dosť bolo sľubov a ja to nevzdám. Som nútený hrať vabank, ale šiel som do politiky s jasným cieľom. A toho cieľa sa nevzdám!“ pokračoval Linhart.

Oveľa viac vysvetlil odborník na životosprávu v ďalšom jeho príspevku na sociálnej sieti. „Bohužiaľ, toto nie je novinka. Bojujem za to a zaviazal sa mi k tomu premiér Eduard Heger, že to posunie dopredu. Nestalo sa tak, prepáč. Zaviazal sa Igor Matovič, ktorý sľúbil, že ak sa tak nestane, zloží svoju funkciu,“ dodal Linhart.

Vie o tom Kollár

Poslancovi ide o to, aby boli odhalené nekalé praktiky potravinárov. „Ak sa tak nestane do dnešnej polnoci, bude si za to pán Igor Matovič niesť následky. Svedkom stretnutia bol aj Boris Kollár a vyzývam ťa Igor, aby so splnil to, čo si sľúbil,“ povedal Linhart vo videu.

„Urobím všetko pre to, aby potravinový semafor vznikol. Garantujem vám, že sa tak stane, aj keď pri tom nebudete vy…“ uzavrel.

