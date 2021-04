Zdroj: TASR/Ján Krošlák Šialené plytvanie? Namiesto testovania by štát mohol kúpiť žiakom tisíce notebookov Na neustále testovanie obyvateľov na koronavírus sa sťažuje čoraz viac ľudí. Samosprávy upozorňujú, že sú to vyhodené peniaze a dali by sa využiť lepšie. 13. apríl 2021 MI Zo Slovenska

Pandémia koronavírusu je na ústupe, ale Slovensko sa stále pravidelne testuje. Papier o negatívnom výsledku ľudia potrebujú aj pri vstupe do banky či na poštu, a tak systém pokračuje ďalej, hoci testovacie centrá už odhaľujú len minimum pozitívnych. Čoraz viac sa množia hlasy, že je to nezmysel a treba s tým skončiť.

Milióny hore komínom

Bývalý koaličný poslanec strany Za ľudí a zároveň primátor Hlohovca Miroslav Kollár to hovorí na plné ústa – plošné testovanie je nezmyselné plytvanie štátnymi peniazmi, s ktorým treba už skončiť.

„Len za minulý víkend vyletelo hore komínom 8 miliónov eur,“ píše M. Kollár na Facebooku. To je suma, ktorú štát zaplatil za plošné testovanie počas soboty a nedele.

Na rovnaký problém poukázala aj šéfka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková. Vypočítava, že nájdenie jedného pozitívneho človeka stojí štátnu kasu 3 438 eur. To je podľa mnohých názorov veľmi neefektívny boj s pandémiou.

„Skončime už s neadresným plošným testovaním, v ktorom sme sa síce stali svetovými preborníkmi, ale najmä preto, že sme v tejto disciplíne súťažili sami,“ dodáva hlohovecký primátor.

Zdôrazňuje, že odborníci od začiatku upozorňujú, že existujú oveľa efektívnejšie spôsoby testovania, ktoré sa zameriavajú na ohniská nákazy, prípadne veľké kolektívy ako sú fabriky alebo školy. Existuje však aj možnosť pravidelného testovania odpadových vôd, ktoré sa roky využíva na odhadovanie spotreby drog vo veľkomestách.

Radšej pomôžte žiakom

Miroslav Kollár ilustruje absurdnosť nastaveného systému na situácii z Hlohovca. Za dva dni otestovali v tomto meste päťtisíc ľudí a našli len sedem pozitívnych. Podobne je to vraj už niekoľko týždňov. Peniaze od štátu sú podľa jeho slov nastavené veľmi štedro.

„Vláda nám len za tento víkend zaplatí 25 000 eur, ktoré som zďaleka všetky neminul na testovanie, pretože máme procesy zefektívnené,“ prezrádza hlohovecký primátor.

Ušetrené zdroje použije Hlohovec na zaplatenie administrátorov v očkovacej ambulancii v meste. Podľa M. Kollára by však bolo najlepšie využiť ich úplne inde. Na Facebooku zverejnil prepočet, čo by sa dalo kúpiť za 8 miliónov, ktoré štát minul na jedno víkendové testovanie.

„To je napríklad až 13-tisíc základných notebookov s dvojročným dátovým paušálom pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo 130-tisíc presnejších PCR testov.“

Zoznam je naozaj dlhý. Za osem miliónov eur by hygienici mohli zamestnať 436 nových zamestnancov s priemernou mzdou, ktorí by efektívne trasovali kontakty pozitívnych pacientov. Je však možné, že sa to čoskoro zmení. Štát totiž pripravuje novú testovaciu stratégiu, kde by sa už od plošného testovania mohlo upustiť.

