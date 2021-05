65 Galéria Zdroj: TASR/Jaroslav Novák VAROVANIE pre Slovensko: Nezaspime na vavrínoch. Pripravme sa na tretiu vlnu TERAZ! Odborári varujú vládnych predstaviteľov, aby v čase priaznivej epidemiologickej situácie „nezaspali na vavrínoch“ a pripravili potrebné opatrenia na prípadnú tretiu vlnu vopred. 4. máj 2021 Zo zahraničia

4. máj 2021 Zo zahraničia VAROVANIE pre Slovensko: Nezaspime na vavrínoch. Pripravme sa na tretiu vlnu TERAZ! Odborári varujú vládnych predstaviteľov, aby v čase priaznivej epidemiologickej situácie „nezaspali na vavrínoch“ a pripravili potrebné opatrenia na prípadnú tretiu vlnu vopred.

Epidemiologická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 je na Slovensku stabilizovaná, avšak mnohé štáty už čelia tretej vlne pandémie. Malo by sa na ňu pripraviť aj Slovensko.

Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR preto okrem ekonomického „desatora“ prináša aj súbor odporúčaní krátkodobého charakteru.

Tretia vlna pandémie

Odborári varujú vládnych predstaviteľov, poslancov a všetkých kompetentných, aby v čase priaznivej epidemiologickej situácie „nezaspali na vavrínoch“ a pripravili potrebné opatrenia na prípadnú tretiu vlnu vopred.

KOZ navrhuje personálne posilniť regionálne úrady verejného zdravotníctva s cieľom zabezpečiť trasovanie kontaktov pozitívnych občanov. Taktiež vyzdvihuje potrebu využiť aplikáciu na trasovanie, ak je to možné.

„Testovať obyvateľov len cielene, a to PCR testami, respektíve LAMP testami. Každý testovaný by mal dostať určitý manuál, čo robiť v prípade, že bude mať pozitívny test, zároveň by mal každý testovaný preventívne dostať respirátor,“ znie ďalšie odporúčanie odborárov. Navrhujú tiež aktualizovať liečebné protokoly pre zdravotné ambulancie.

OČR a PN

Odporúčajú tiež zavedenie pandemickej OČR pre rodiča vo výške 100 % jeho čistej mzdy v prípade, že školy a škôlky budú zatvorené z nariadenia štátu, a takisto zavedenie PN počas pandémie vo výške 100 % čistej mzdy pre zamestnancov v prvej línii.

Navrhujú, aby v prípade, že zamestnanci v prvej línii majú po prekonaní choroby trvalé následky, prípadne došlo k úmrtiu, mohli byť oni alebo ich pozostalí odškodnení.

„Ak je vyhlásená pandémia, automaticky zrušiť daň z pridanej hodnoty (DPH) na zdravotnícke a ochranné pomôcky, podporné vitamíny odporúčané lekármi,“ vymenovali odborári ďalšie z ich odporúčaní.

Úroky pri odklade splátok

Navrhujú tiež odpustiť úroky pri odklade splátok úverov v súvislosti s pandémiou a aktualizovať jednotlivé schémy pomoci pre zamestnancov, firmy, verejné podniky, živnostníkov či iné organizácie postihnuté rozhodnutím úradnej moci, ktoré nemôžu plnohodnotne vykonávať svoju činnosť.

Volajú tiež po pandemickej legislatíve, ktorá bude aplikovaná aj bez vyhlásenia núdzového stavu, vrátane aktualizácie COVID automatu. Takisto odporúčajú pokračovať vo vakcinácii, ale zmeniť stratégiu tak, aby si občania mohli vakcínu vybrať.

