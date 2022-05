ŠKANDÁL v Louvri: Mladík sa vrhol na Monu Lisu s tortou v ruke, mal svoj DÔVOD

V parížskom Musée du Louvre, jednom z najznámejších muzeí na svete, riešili veľmi bizarnú situáciu. O rozruch sa postaral ekologický aktivista, ktorý prišiel v prestrojení za staršiu ženu na invalidnom vozíku a namieril si to priamo k slávnemu obrazu Mona Lisa. Incident opísal portál LadBible.

Mladý muž v istej chvíli zhodil prestrojenie a začali sa diať veci. Zosadol z vozíčka a svetoznáme dielo potrel neznámou bielou látkou. Tú svedkovia popísali, ako „niečo ako tortu alebo krém“. Viacero návštevníkov jeho vyčínanie fotilo a natáčalo. Na záberoch, ktoré sa šíria na Twitteri je vidieť, že na aktivistu mierilo množstvo telefónov.

Mona Lisa je klenotom múzea a je, pochopiteľne, dômyslene zabezpečená. Návštevníci si ju môžu pozrieť len cez ochranné sklo, bláznivý mladík teda samotné dielo nepoškodil. Znečistil len sklo pred ním. Obraz je v poriadku, aktivista však zrejme bude mať problém so zákonom.

Na čo konkrétne chcel muž svojou zvláštnou demonštráciou upozorniť, nevedno. Z jeho slov je ale zrejmé, že šlo o ekologickú tému. Kým ho odvádzali pracovníci bezpečnostnej služby, obrátil sa smerom k ľuďom, ktorí ho natáčali a vo francúzštine kričal:

Keby sa výtržníkovi naozaj podarilo majstrovské dielo od Leonarda da Vinciho poškodiť, zrejme by ho to vyšlo poriadne draho. Obraz sa dlho považoval za najdrahší na svete, len pred niekoľkými rokmi ho predstihlo dielo Pabla Picassa Chlapec s fajkou, ktoré bolo vydražené za 104,1 milióna dolárov.

Francúzsky vandal nebol prvým človekom, ktorý sa pokúsil dielo zničiť. V roku 1956 bola spodná časť maľby vážne poškodená kyselinou. O niekoľko mesiacov neskôr niekto hodil do obrazu kameň. Aby sa podobné incidenty nemohli opakovať, je v súčasnosti obraz vystavovaný za spomínaným bezpečnostným sklom.

