Sklamanie pre rodičov i žiakov. Deti sa do škôl nevrátia ani 1. februára. Kedy teda?

Ministri zdravotníctva a školstva potvrdili, že deti zostanú doma aj prvý februárový týždeň. Ak sa situácia o týždeň neskôr zlepší, školy sa môžu otvoriť.

Deti a žiaci ani po dlhých mesiacoch domáceho online vyučovania nezasadnú od pondelka do školských lavíc. Pre bežnú verejnosť zostávajú zatvorené aj materské školy. Mohlo by sa to zmeniť 8. februára, ale nie je to isté.

Nelepší sa to

Minister zdravotníctva Marek Krajčí otvoril tlačovú konferenciu so zjavne smutným hlasom. „Epidemiologická situácia sa nechce zlepšovať. Hovorí o tom najmä vysoký počet hospitalizovaných pacientov s Covid-19 v nemocniciach, ktorý nechce klesať,“ uviedol M. Krajčí.

„Pri takomto neustále vysokom náraste infikovaných je nezodpovedné uvoľňovať opatrenia.“ Preto konzílium odborníkov neodporučí návrat detí do škôl od 1. februára.

Minister Krajčí priznal, že situácia so šírením koronavírusu je taká vážna, že politické šarvátky utíchli a rozhodnutie nechali čisto na odborné autority.

„Očakávali sme pozitívnejšie správy, ale dúfam, že o pár dní to bude lepšie,“ dodal minister školstva Branislav Gröhling. Aj on súhlasí s tým, že návrat všetkých detí do škôl by v tejto chvíli nebol zodpovedný.

Nádej na zlepšenie

Obaja ministri uistili, že na lepšie správy si rodičia a žiaci musia počkať ešte aspoň týždeň. Ani potom však nič nie je isté.

„Ak sa situácia zlepší, tak od 8. februára sa vrátime do prezenčného vzdelávania pre materské školy a prvý stupeň základných škôl. Následne uvidíme, ako to umožní semafor pre vyššie ročníky,“ uviedol minister Gröhling.

Šéf rezortu školstva však potvrdil, že jarné prázdniny budú mať žiaci v riadnom termíne. Novinkou je, že ministerstvo bude podporovať tzv. jarné školy, ktoré môžu školy dobrovoľne zorganizovať.

