Pellepapaláš nech vráti lup, odkazuje Matovič. Expremiér musí vysvetľovať výlet za štátne

Predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini musí vysvetľovať jednu zo svojich ciest z čias, keď bol premiérom. A nielen vysvetľovať - bude aj platiť.

Expremiér Peter Pellegrini (Hlas-SD) je pripravený zaplatiť náklady za silvestrovskú cestu do Drážďan, kde podľa vlastných slov išiel podporiť slovenského tenoristu a reprezentovať Slovensko.

Pellegrini aktuálne ako opozičný politik opakovane kritizuje súčasných predstaviteľov vlády z papalášizmu. Keď bol ale predsedom vlády za Smer, využil vládny špeciál na súkromný kultúrny zážitok silvestrovského operetného predstavenia v Nemecku.

„Išiel som reprezentovať krajinu, išiel som tam v dobrom úmysle podporiť nášho umelca. Ak som tým niekomu ublížil, urazil, následky ponesiem, náklady som pripravený uhradiť,“ uviedol v reakcii na informácie, že na akciu do Nemecka letel narýchlo vládnym špeciálom za štátne a nezaplatil.

Popoludní už mal pripravený vládny špeciál a letel do Nemecka. „Dostal som pozvanie od nášho špičkového tenoristu, ktorý ma spolu s Drážďanskou operou pozvali na záverečný koncert, ktorý bol prenášaný v priamom prenose v nemeckej televízii. Nešlo o žiadnu tajnú návštevu ani súkromný výlet. Považoval som za celkom vhodné podporiť ako predseda vlády takúto významnú udalosť,“ uviedol Pellegrini.

Poukázal, že politici bežne chodia do zahraničia podporiť slovenských športovcov napríklad na hokejové či futbalové zápasy. „Nielen športovci, ale aj umelci si zaslúžia našu podporu,“ podotkol s tým, že na takúto cestu nie je nutné uznesenie vlády.

„Každú cestu ústavného činiteľa schvaľuje vláda, to je prax. Veľvyslanectvá SR všade sú z princípu vždy k dispozícii, ak ústavný činiteľ cestuje do zahraničia,“ uviedol minister zahraničia Ivan Korčok (nominant SaS). Cesty podľa neho zväčša zabezpečuje zastupiteľský úrad.

„Ale ak sa rozhodne ústavný činiteľ inak, vezmeme to na vedomie,“ doplnil s tým, že nevie, ako to bolo v Pellegriniho prípade.

Premiér Igor Matovič (OĽANO) považuje Pellegriniho let do Drážďan za „nechutne papalášsky“. Očakáva, že bývalý predseda vlády v piatok (29. 1.) zaplatí svoj let na účet ministerstva vnútra.