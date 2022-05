Zdroj: TASR/Martin Baumann SKLAMANÝ Matovič: Zlyhanie dvoch našich poslankýň UŠETRÍ Ficovi pár týždňov na slobode! Na slovenskej politickej scéne to vyzerá znovu ako na trhu, kde sa do seba pustia "staré babky". Ako to aktuálne vidí líder OĽANO Igor Matovič? 5. máj 2022 han Politika

5. máj 2022 han Politika SKLAMANÝ Matovič: Zlyhanie dvoch našich poslankýň UŠETRÍ Ficovi pár týždňov na slobode! Na slovenskej politickej scéne to vyzerá znovu ako na trhu, kde sa do seba pustia "staré babky". Ako to aktuálne vidí líder OĽANO Igor Matovič?

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Za všetko môže hlasovanie o vydaní lídra opozičného Smeru-SD Roberta Fica do väzby. To bolo totiž neúspešné a najviac sa diskutovalo o tom, kto môže za to, že to tak dopadlo.

Hlasovanie v NR SR

Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredajšom hlasovaní neodsúhlasili žiadosť Generálnej prokuratúry (GP) SR o vzatie poslanca Roberta Fica (Smer-SD) do väzby. Z prítomných 150 poslancov hlasovalo za jeho vydanie 74, proti bolo 49, zdržalo sa 19 a nehlasovalo osem poslancov.

Za vzatie Fica do väzby boli všetci poslanci SaS, ako aj väčšina poslancov OĽANO s výnimkou Romany Tabák, ktorá nehlasovala, a Kataríny Hatrákovej, ktorá sa zdržala. Pri hlasovaní sa zdržali aj poslanci hnutia Sme rodina.

Poslanci zo strany Za ľudí boli za. Proti vydaniu Fica do väzby hlasovali členovia klubu Smer-SD, ako aj nezaradení poslanci pôsobiaci v neparlamentnom Hlase-SD. Nezaradení poslanci z ĽSNS nehlasovali.

Prípadné väzobné stíhanie poslanca NR SR by bolo možné až po súhlase parlamentu a rozhodnutí súdu. Fica obvinila Národná kriminálna agentúra (NAKA) v rámci akcie Súmrak spolu s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom.

Igorov status

Ako je už všetkým dobre známe, líder OĽaNO Igor Matovič je aktívny na Facebooku, kde „si vylieva“ srdce vždy, keď má na to chuť alebo príležitosť. Tak to bolo aj teraz, keď si cez noc zrejme nechal uležať všetky veci, ktoré sa po neúspešnom hlasovaní udiali.

„Bol to november 2019, keď naše hnutie OĽANO všetci "premúdrelí“ komentátori kaviarenských denníkov odpisovali. Na pódiách stáli spolu Kiska, Truban, Beblavý, Hlina a Sulík. Prieskum agentúry FOCUS nám dával tesnú šancu na parlament s 5,6%, ale realitu poznáte. Voľby sme vyhrali s 25% a spomenutým komentátorom, pánom z pódia a agentúram spadla sánka. Ľudia prekukli faloš a strojenosť samozvaných víťazov a premiérov. Vyhrala úprimnosť a odvaha," napísal do príspevku Matovič.

V ďalšej časti svojho statusu píše minister financií o tom, aké ťažkosti sprevádzali jeho aj Hegerove vládnutie: „Ubehli prestrašné dva roky. Pandémia, ekonomická kríza, inflácia, ceny energií odstrelili "dekel“, vojna a kríza utečenecká. Napriek tomu, Slovensko to spolu s Vami zvláda – hoci je to pre každého ťažké."

Hovorí o sklamaní

Neúspech pri hlasovaní o vydaní Fica ho zjavne mrzí, ale aj tak sa obul do koaličných kolegov z SaS. „Včera sme však zakopli a mňa to veľmi mrzí. Dve z 50 našich poslancov sa rozhodli chrániť nenáležité výhody poslancov, ktoré im po našom zrušení imunity ešte ostali. Bohužiaľ. Prosím o odpustenie a pochopenie, že zlyhali jednotlivci, nie hnutie, ktoré jediné v boji s korupciou dosiaľ nikdy neuhlo,“ informuje Matovič.

„Som sklamaný z prospechárskej kampane SaS voči nášmu hnutiu. Áno, zlyhanie dvoch našich poslankýň ušetrí Ficovi pár týždňov na slobode, čo by podľa prokuratúry Fico strávil vo väzbe – ale pred pokračovaním vyšetrovania ho to ničím nechráni,“ poznamenal bývalý premiér a ukončil: „Keď nám to ale vyčíta strana a jej predseda, ktorí len kvôli svojmu egu povalili Radičovej vládu a vybavili osem rokov vlády "smeráckej“ mafie so všetkými tragickými následkami, je to až smutno-smiešne."

