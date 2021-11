Zdroj: TASR/Milan Kapusta , TASR/Pavel Neubauer Školákov čakajú ZMENY: Zatvoria sa triedy pred Vianocami o týždeň skôr? Tohtoročné Vianočné prázdniny sa vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu začnú s veľkou pravdepodobnosťou školákom o týždeň skôr, ako bolo naplánované. 26. november 2021 ELA Zo Slovenska

Aktuálne je 1,6 % pozitívnych žiakov (nie z výsledkov samotestov) a 86 % školákov je na prezenčnej výučbe. V škole je zaočkovaných 78 % zamestnancov škôl.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) je presvedčená, že dlhodobé zatvorenie škôl by malo devastačné účinky nielen na duševné zdravie detí, ale aj ekonomiku na Slovensku.

Nezatvárajme deti doma

„Dnešné zatvorenie škôl by so sebou nieslo nielen neistotu na niekoľko týždňov, ale aj ďalší nekonečný boj za ich opätovné otvorenie,“ uvádzajú liberáli v stanovisku, ktorým bránia svoje rozhodnutie vetovať na vláde návrh na dočasné zatvorenie škôl ako súčasť sprísnených protipandemických opatrení.

Poukazuje tiež na čísla, ktoré potvrdzujú, že školy nie sú ohniskami nákazy. Odmieta preto i argumenty o tom, že ponechanie otvorených škôl ohrozuje bezpečnosť a zdravie zamestnancov škôl.

„Ak by sme dnes zavreli školy, je takmer isté, že by bol veľký tlak, aby ostali zavreté až do konca decembra. Nástup detí po vianočných prázdninách, 10. januára, by so sebou niesol nielen neistotu, ale aj niekoľkotýždňové zameškanie učiva,“ uviedol podpredseda SaS a minister školstva Branislav Gröhling.

Vianočné prázdniny skôr

Vianočné prázdniny sa možno začnú školákom o týždeň skôr, ako bolo naplánované. Žiaci pôjdu naposledy do školy v piatok 17. decembra 2021 namiesto plánovaného termínu v stredu 23. decembra, uviedol v piatok na tlačovke minister školstva.

Prázdniny tak budú trvať do 7. januára (piatok) a deti by sa mali do lavíc vrátiť v pondelok 10. januára 2022.

„Ešte sa musím poradiť s odborníkmi, aby sme si tieto týždne, kedy bude potrebné ostať doma, ustálili a potom takéto rozhodnutie oznámim,“ podmieňuje dĺžku prázdnin minister.

Koniec krúžkom

Od pondelka (29.11.) ostanú zatvorené, respektíve na dištančnú výučbu prejdú základné umelecké školy, centrá voľného času, jazykové školy i krúžky a mimoškolské aktivity.

Ako jedno z možných opatrení, ktoré má pomôcť udržať školy mimo ohnísk infekcie nového koronavírusu, to v piatok oznámil minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Všetky mimoškolské aktivity budú od pondelka dištančne. „Je pre nás dôležité, aby boli mladí ľudia prioritne v školách čo najdlhšie,“ vysvetlil Gröhling dôvod uzavretia krúžkov.

