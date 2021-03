Zdroj: Facebook.com/JEDEN RODIČ Skvelá správa pre osamelých rodičov! Finančná pomoc je na dosah Tisíce matiek a otcov, ktorí vychovávajú svoje deti sami, sa môžu dočkať finančnej pomoci v neľahkej pandemickej situácii. Ale nepostaral sa o to štát… 31. marec 2021 MI Zo Slovenska

31. marec 2021 MI Zo Slovenska Skvelá správa pre osamelých rodičov! Finančná pomoc je na dosah Tisíce matiek a otcov, ktorí vychovávajú svoje deti sami, sa môžu dočkať finančnej pomoci v neľahkej pandemickej situácii. Ale nepostaral sa o to štát…

Všetci rodičia to majú v týchto dňoch extra náročné. Musia pracovať a zároveň doma vzdelávať svoje deti. Ale ak je na to matka či otec sám, je to často nadľudské úsilie.

Najmä, ak žije z jedného príjmu a aj ten sa mu scvrkne na polovicu v prípade pandemickej OČR. Pomocnú ruku im podáva nový projekt Rabaka.

Štát nerieši

Keď Igor Matovič zvolal vo februári stretnutie odborníkov, aby mu poradili, čo ďalej s pandémiou, medzi odporúčaniami sa spomínalo aj navýšenie pandemickej OČR. V parlamente sa už minulú jeseň objavil tento návrh s tým, že by to prospelo najmä osamelým rodičom. Vládna väčšina schválila takéto riešenie až v utorok 30. marca.

Štát doteraz neurobil nič, aby cielene pomohol práve rodičom – samoživiteľom. Starajú sa pritom o 200-tisíc detí a už pred krízou patrili medzi najviac ohrozených chudobou.

„Dlhodobo žijú v nedostatku a kvôli aktuálnej situácii sa psychický stav týchto detí ešte viac zhoršil a viac ako polovica rodín sa prepadli do chudoby,“ píše sa na stránke nového projektu Rabaka, ktorý finančne pomáha práve jednorodičovským domácnostiam.

Rabaka chce na svojej stránke prepojiť darcov, ktorí chcú pomôcť a samotných osamelých rodičov, ktorí pomoc potrebujú. Je to výsledok spolupráce europoslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej a neziskovky Jeden rodič, ktorá sa tejto téme dlhodobo venuje.

„Osamelí rodičia maloletých detí si aj mimo krízy ťažšie hľadajú prácu a teraz je to takmer nemožné, pretože musia tráviť viac času s deťmi. Osamelého rodiča pri dieťati nemá kto vystriedať. Navyše je treba zaplatiť im počítače, tablety, rýchly internet,“ približuje ich ťažkú situáciu stránka projektu Rabaka.

Kde hľadať pomoc

Ak ste tiež osamelý rodič, ktorý potrebuje finančnú alebo inú pomoc, najprv musíte vyplniť formulár na stránke neziskovky Jeden rodič. Následne vás budú pracovníci organizácie kontaktovať a porozprávajú sa s vami o vašich problémoch, aby mohli zistiť potreby vašej rodiny.

„Všetko vyhodnotia špecialisti a zostavia plán pomoci rodine. Z vyzbieraných peňazí sa uhradí odborná pomoc. To, čo z danej sumy pre rodinu ostane, pôjde priamo rodine na účet,“ vysvetľuje Rabaka na svojej stránke.

Vďaka štedrosti darcov budú môcť jednorodičovské domácnosti v problémoch uhradiť splátky hypoték, úverov a nájmy, aby neprišli o bývanie. Budú môcť zaplatiť za elektrinu a plyn i nakúpiť pre rodinu nevyhnutné potraviny, hygienické potreby, či šatstvo a zaplatiť za internet a telefóny, aby sa mohli deti učiť a nezostali odrezaní od sveta.

Darcovia, ktorí sa rozhodnú projekt podporiť, budú môcť finančne prispievať priamo vybranej rodine, ktorej príbeh ich osloví. Organizátori sa zaväzujú, že z vyzbieraných peňazí nebudú financovať rozvoj organizácie. Všetko sa odovzdá rodinám v núdzi.

