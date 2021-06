Zdroj: pixbay.com Sladké cestovanie za belgickou čokoládou: Kde presne zrušia povinnosť nosiť rúško? V krajine čokolády, piva a komiksov zrušia niekde povinnosť nosiť rúško. Aké platia opatrenia v Belgicku? 8. jún 2021 Veronika Ondo-Cholewová Magazín Cestovanie

8. jún 2021 Veronika Ondo-Cholewová Magazín Cestovanie Sladké cestovanie za belgickou čokoládou: Kde presne zrušia povinnosť nosiť rúško? V krajine čokolády, piva a komiksov zrušia niekde povinnosť nosiť rúško. Aké platia opatrenia v Belgicku?

Ak máte chuť cestovať do krajiny, kde na jedného obyvateľa ročne pripadajú kilogramy čokolády, najskôr si zistite opatrenia v súvislosti s koronavírusom. Vedeli ste, že i keď sú belgické obchody otvorené, nakupovanie je možné max. pre dve osoby z tej istej domácnosti?

Naplánujte si cestu

Slovensko je podľa stránky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí od 7. júna 2021 zaradené do oranžovej zóny, na ktorú sa nevzťahujú opatrenia v krajine týkajúce sa predkladania 72-hodiného negatívneho výsledku testu na COVID-19 pre nerezidentov, ani povinnosť absolvovania povinnej karantény a testovania v 7. deň príchodu do krajiny pre rezidentov a nerezidentov. Pri cestách do Belgicka ostáva naďalej povinnosť vyplniť Health Passenger Locator Form (formulár pri príchode do krajiny).

Nevyplnenie formulára môže mať za následok začatie právneho konania, odmietnutie nástupu dopravcom alebo odmietnutie vstupu do krajiny.

Na základe vyhodnotenia uvedeného formulára bude cestujúcemu zaslaná SMS s ďalšími opatreniami (uloženie karantény a testovania aj pre cestujúcich z oranžovej zóny, ktorých správanie bolo vyhodnotené ako rizikové).

Ako na online formulár

Nezabudnite, že formulár je potrebné vyplniť najskôr 48 hodín pred prekročením hraníc. „Formulár vypĺňa každá osoba staršia ako 16 rokov; spolucestujúca osoba mladšia ako 16 rokov sa uvádza vo formulári rodiča. Ak osoba mladšia ako 16 rokov cestuje sama, vypĺňa formulár samostatne,“ informuje rezort.

Keď vyplníte formulár, dostanete emailom potvrdenie QR kódom. V opačnom prípade je potrebné vedieť predložiť PLF na požiadanie dopravcovi alebo po príchode pri hraničnej kontrole. PLF obsahuje aj tzv. samo hodnotiacu časť týkajúcu sa rizika nákazy COVID-19. Na základe uvedeného bude cestujúcemu zaslaná SMS s ďalšími opatreniami.

Elektronický formulár pre vstup do Belgicka, ak ste držiteľom mobilného telefónu

Elektronický formulár pre vstup do Belgicka, ak nie ste držiteľom mobilného telefónu (je potrebné ho vytlačiť a mať so sebou)

Bez obmedzení

Ak plánujete precestovať Belgicko, poteší vás, že cestovanie v rámci krajiny je bez obmedzení. Hoci patrí medzi najliberálnejšie krajiny Európy, eutanáziu legalizovalo v roku 2002, homosexuálne manželstvá v roku 2003 a držanie až 3 g marihuany je v krajine legálne, aj tu natrafíte na nejaké opatrenia. Rozdiely môžu byť najmä v regiónoch (odlišné pravidlá napr. región Brusel).

„Nosenie rúšok v krajine je povinné pre osoby od 12 rokov vo verejnej doprave, na letisku, na stanici, v škole pre osoby staršie ako 12 rokov a vyučujúcich a v práci, ak nie je možné zabezpečiť sociálnu vzdialenosť, v obchodoch, kinách, divadlách, konferenčných miestnostiach, aulách, kostoloch, múzeách a knižniciach, ako aj v exteriéri (frekventované miesta určia mieste orgány napr. ulice, trhoviská),“ zverejnilo ministerstvo.

Belgické pivá dnu i von

Belgičania sú obrovskí milovníci piva, vyrábajú viac ako 800 druhov tohto chutného žltého nápoja. Ak ho chcete ochutnať, nezabudnite, že zákaz predaja alkoholu platí od 20.00 hod. Lepšie si ho však vychutnáte určite na otvorených sú terasách, kaviarňach a reštauráciách.

„Od 9. júna 2021 aj interiéry kaviarní a reštaurácií za dodržania sanitárneho protokolu, hotely a ubytovne sú otvorené, kontaktné prevádzky (kaderníctva, masérske salóny a pod.) a nepodstatné obchody sú otvorené, avšak nakupovanie je možné max. pre dve osoby z tej istej domácnosti alebo cez click&collect,“ informoval rezort.

Zákaz vychádzania je nahradený zákazom zhromažďovania sa od 24.00 do 5.00 hod pre viac ako 3 osoby z inej domácnosti a zhromaždenie na verejných miestach sú obmedzené na max. 10 osôb (deti do veku 12r. sa nezapočítavajú)

V Bruseli bez rúška

Viete, že najväčšou atrakciou hlavného mesta Brusel je socha malého chlapca cikajúceho do nádržky fontány (Manneken Pis)? Ak sa tešíte, že sa s ňou odfotografujete bez rúška, vedzte, že od stredy 9. 6. 2021 sa v regióne Brusel zruší povinnosť nosenia rúšok ( je povinné, len ak nie je možné zachovať bezpečnú vzdialenosť 1,5m a v prípade frekventovaných ulíc, miest a pod.).

Zákaz vychádzania je nahradený zákazom zhromažďovania sa od 24.00 do 5.00 hod. pre viac ako 3 osoby z inej domácnosti, úzka kontaktná skupina štyri osoby mesačne nie je už povinná len odporúčaná. Otvorí sa vám tiež kultúra, divadlá, kina a výstavne siene.

Inšpirujte sa pri cestovaní fotkami z Belgicka, kde nájdete aj jedno z najromantic­kejších miest na svete – Bruggy.

