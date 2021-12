8 Galéria YouTube.com/xbabka Zdroj: Dnes24.sk Slnko, seno, TRAGÉDIA: Slováci majú vlády a jej opatrení plné zuby: RODINY sa na sviatky nevzdáme! Paradoxy aktuálnych opatrení, ktoré sa neustále menia a mnohým nedávajú zmysel, by mohli byť s trochou zveličenia námetom pre tragikomédiu. 9. december 2021 ELA Politika

Slovensko je v posledných dňoch doslova traumatizované opakovaným chaosom a zmätkom zo strany vlády čo sa týka protipandemických opatrení. Tie sa menia aj viackrát v priebehu necelých 48 hodín.

Každý deň inak

Najprv minister zdravotníctva na čele s premiérom na poslednú chvíľu ohlásili zo dňa na deň lockdown. Zároveň oznámili, že do 16. decembra budú pozatvárané všetky obchody s výnimkou esenciálnych. O pár dní zmenili rozhodnutie a všetky obchody sa otvárajú už zajtra 10. decembra. Ale iba na pár dní a nie pre neočkovaných.

Okrem obchodov sa od piatka pre očkovaných a prekonaných otvoria aj základné služby starostlivosti o ľudské telo, ale aj lyžiarske strediská spolu s vlekmi a lanovkami. Prístupné budú aj bohoslužby a fitness centrá, avšak s určitými obmedzeniami počtu osôb.

Stanovila sa tiež nová kritická hodnota hospitalizovaných. V prípade, že bude v nemocniciach ležať 3 800 ľudí, minister predloží vláde návrh na sprísnenie opatrení.

Do obchodov áno, k rodine nie?

Vláda vlani svojimi opatreniami natlačila Slovákov do akejsi „bubliny“, úzkeho kruhu najbližších. Bolo to pochopiteľné, keďže to boli prvé pandemické sviatky a v decembri sme s očkovaním ešte iba začínali.

Témou dňa, ktorá včera dvihla zo stoličky verejnosť, bola informácia, že „bubliny“, ktoré poznáme z minuloročných sviatkov, sa tento rok nekonajú. Vláda schválila opatrenia na najbližšie týždne, no návštevy blízkych počas Vianoc medzi ne nepatria. Inými slovami, návštevy blízkych budú cez Vianoce zakázané. Bez ohľadu na zaočkovanosť.

“O bublinách nebola reč, tak isto nebola reč o cestovaní, iba o esenciálnom. To znamená výnimky sú na to, aby sme si mohli ísť nakúpiť, k lekárovi, so psom atď. Cestovanie za účelom návštevy tam nie je,” povedal Lengvarský. Ak by sa situácia výrazne zlepšila, nevylučuje, že to prehodnotia.

Zákaz by mal trvať do 9. januára s tým, že ľudia sa budú môcť pohybovať len za účelom nákupu alebo cesty do práce.

Po okamžitej vlne kritiky hovorkyňa premiéra Eduarda Hegera upresnila, že vláda by mala budúci utorok prehodnocovať tento zákaz návštev počas Vianoc. „Nie je to ešte finálne stanovisko,“ povedala hovorkyňa.

Humor cez slzy

Pre ľudí ostalo nepochopiteľné, čo za opatrenia vláda vymyslela. Môžeme sa hrnúť do obchodných centier, chodiť do fitka, stretávať sa na lyžovačkách, no nie v kruhu rodiny. Hoc aj očkovaných či pre vlastnú bezpečnosť, testovaných. Z komentárov, ktoré sa nahrnuli na sociálnej sieti, vyberáme:

„Ja sa nemienim ničoho vzdávať. Tieto nariadenia nemajú absolútne žiadny význam a sú nedomyslené.“

„Nie, ja budem so svojimi deťmi a vnúčencami. Rodina je najviac. Vidieť pri stromčeku rozžiarené očká vnúčeniec, to si nenechám ujsť. Keď v hoteli sa môžu stretávať ľudia, ja sa tiež budem stretávať s mojimi najbližšími.“

„Nevzdám sa návštev. Ja som zodpovedná a nech si myslí kto chce čo chce, som očkovaná dodržiavam všetky nariadenia, obmedzenia a začínam mať toho plné zuby.“

„Toto nám nemôže nikto nariadiť ani zakázať. Samozrejme, ak budem chorá, nepôjdem nakaziť rodinu, Ak budem zdravá, pôjdem kam mne sa bude chcieť!!! Tam nech zakážu cestovať a nie toto šaškovanie, už si myslím stačilo. Obmedzenie z každej strany.“

„Ja odpoviem za seba. Ak budem starý a sám. A keby bola taká situácia ako teraz, tak radšej užijem si fajn Vianoce hoc s vedomím, že môžu byť moje posledné, ako žiť ďalších päť rokov v bubline o samote či cez telefón.“

„Najhoršie v etape života je samota a tí naši starí rodičia očakávajú synov, dcéry, vnúčatá aspoň na ten sviatok Vianoc, keď sú po zbytok roka sami, lebo všetko je rozutekané po svete. Každého človeka by veľmi bolelo, kebyže sú tieto Vianoce posledné pre niektorých blízkych a nemôžete ich navštíviť kvôli opatreniam, ktoré nemajú veľký význam a demotivujú aj tých, ktorí boli rozhodnutí sa očkovať.“

„Hotová komédia!!! Toto nedá ani režisér Troška!!! Toto, čo dávajú naši, nedá nikto!!! To je také logické, fantastické, že pôjdem do Mníchova, vezmem zlaté zuby po babke a kúpim počítač… Echt Gold!“

Internetom sa hneď začali šíriť aj satirické fotografie, ktorými ľudia vysielajú jasný odkaz o tom, čo si myslia. Svoje napísali aj europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová či národniarka Anna Belousovová.