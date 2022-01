Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Slováci dostávajú výpisy z 2. piliera: Neprehliadajte ich, môžete prísť o peniaze! Analytik vyčíslil, že sporitelia majú na svojich súkromných účtoch v 2. dôchodkovom pilieri dokopy 11,75 miliardy eur, z toho však vyše sedem miliárd eur sa nezhodnocuje tak výhodne, ako by mohlo. 27. január 2022 Zo Slovenska

27. január 2022 Zo Slovenska Slováci dostávajú výpisy z 2. piliera: Neprehliadajte ich, môžete prísť o peniaze! Analytik vyčíslil, že sporitelia majú na svojich súkromných účtoch v 2. dôchodkovom pilieri dokopy 11,75 miliardy eur, z toho však vyše sedem miliárd eur sa nezhodnocuje tak výhodne, ako by mohlo.

V 2. penzijnom pilieri si ku koncu minulého roka sporilo celkovo 1,7 milióna Slovákov. Toľkí dostanú v januári výpis. Investičný analytik spoločnosti FinGO.sk František Burda radí ľuďom, aby tento dokument neprehliadali a viac sa o svoje sporenie v 2. pilieri zaujímali.

Pozor na zhodnocovanie!

Niektorí totiž prichádzajú o lepší dôchodok a môžu stratiť aj desaťtisíce eur. Treba si podľa neho skontrolovať najmä dôchodkové fondy a do zmluvy sa oplatí pridať aj oprávnenú osobu.

Analytik vyčíslil, že sporitelia majú na svojich súkromných účtoch v 2. dôchodkovom pilieri dokopy 11,75 miliardy eur, z toho však vyše sedem miliárd eur sa nezhodnocuje tak výhodne, ako by mohlo. „Sporitelia v 2. pilieri majú stále viac ako 60 % úspor zainvestovaných v garantovaných fondoch, ktoré zarábajú minimálne a ich zhodnotenie neprekoná ani infláciu,“ zhodnotil Burda.

Výhodnejšie fondy

Rizikovosť fondov treba podľa analytika vyberať podľa toho, koľko ešte sporiteľovi ostáva do dôchodku. „Tak, ako aj pri iných investičných cieľoch, aj pri sporení na dôchodok v 2. pilieri platí, že čím dlhší horizont ostáva do dôchodku, tým viac by mali byť peniaze zainvestované v akciách, ktoré môžu v porovnaní s dlhopismi priniesť niekoľkonásobne vyššie zhodnotenie. Následne s približujúcim sa dôchodkom treba peniaze presúvať do konzervatívnejších garantovaných fondov,“ radí odborník.

Na príklade analytik ilustroval, že ak do 2. piliera vstúpi 25-ročný človek, ktorý zarába 1200 eur v hrubom a bude zhodnocovať svoje úspory iba v garantovaných fondoch, na dôchodok môže mať v 2. pilieri nasporených 56-tiscí eur. Keby si celý čas sporil v negarantovaných fondoch, výsledná suma podľa analytika môže byť 280-tisíc eur, čo je päťkrát viac.

Zmena fondov

Burda vysvetlil, že o zmenu fondov môžu sporitelia požiadať svoju dôchodkovú správcovskú spoločnosť písomne a v niektorých prípadoch aj elektronicky. Zmena fondu je bezplatná.

Ďalej odporúča do zmluvy o 2. pilieri pridať aj oprávnenú osobu. Nasporená suma sa totiž v prípade smrti dá zdediť a neprepadne štátu, ako je to pri 1. pilieri. „Ak sporiteľ nemá v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení uvedenú oprávnenú osobu, jeho dôchodkové úspory automaticky prejdú do dedičského konania,“ skonštatoval analytik s tým, že to skomplikuje a oddiali vyplatenie.

