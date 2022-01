Zdroj: pixabay.com Chcete schudnúť? Nemíňajte na drahé prípravky. Vyskúšajte VEDECKY overené metódy Nemíňajte peniaze na drahé prípravky na chudnutie, ktoré aj tak nefungujú. Ak ste si dali predsavzatie schudnúť, poradíme vám tie najúčinnejšie metódy. 4. január 2022 MI Ako ušetriť

Odhodlanie zhodiť prebytočné kilá po Vianociach patrí medzi najčastejšie predsavzatia, ktoré si ľudia dávajú do Nového roka. Ale výsledok je často slabý a namiesto trvalého zníženia hmotnosti sa dostaví jo-jo efekt, po ktorom máte na bruchu ešte väčšiu pneumatiku ako pred tým. Skúste to tentoraz inak a nechajte si poradiť odborným medicínskym časopisom Medical News Today, ktorý zhrnul najlepšie vedecky overené metódy chudnutia.

Príjemná hladovka

Na začiatok dôležité upozornenie – nečakajte zázraky. Žiadna seriózna metóda chudnutia vám nemôže sľubovať rýchle zníženie hmotnosti. Ak nechcete riešiť problém zapnúť si nohavice zas a znova každý rok, musíte sa pripraviť na beh na dlhú trať a najmä na trvalú zmenu životného štýlu.

Prvým odporúčaním Medical News Today je metóda, ktorá je momentálne veľmi populárna, hoci je stará ako ľudstvo samo – prerušované hladovanie. Už v praveku ľudia prirodzene striedali obdobia, keď mali jedla dostatok so zlými časmi, keď nebolo čo jesť.

Nebojte sa, dnes nejde o nutnosť vzdať sa akéhokoľvek jedla počas niekoľkých dní. Princíp spočíva v tom, že jete iba určitý čas dňa a zvyšok hladujete.

„Niekoľko vedeckých štúdií dokázalo, že prerušované krátkodobé hladovanie, ktoré trvá aspoň 24 týždňov, pomáha ľuďom s nadváhou schudnúť,“ uvádza Medical News Today.

Metódu si môžete osvojiť viacerými spôsobmi. Najpopulárnejší model je 16/8, teda zostať bez jedla 16 hodín a jesť len zvyšných 8 hodín. Dobrou správou je, že do úseku 16 hodín bez jedla sa započítava aj nočný spánok. To znamená, že môžete bez výčitiek jesť od ôsmej hodiny rána do štvrtej hodiny popoludní.

Ďalšími možnosťami je hladovať každý druhý deň, alebo len dva dni v týždni. Model 16/8 sa však vo všetkých štúdiách ukázal ako najlepšie tolerovaný s najlepšími výsledkami.

Telo si na tento režim zvykne za 10 – 14 dní a po tomto čase už vôbec nebudete vnímať vašu dočasnú hladovku ako problém. Samozrejme, dôležité je, aby ste sa počas ôsmich hodín povoleného jedenia zbytočne neprejedali a snažili sa prijímať normálnu, vyváženú stravu.

Iba úpravou stravy však nemusíte schudnúť tak, ako si predstavujete… Článok pokračuje na druhej strane.

Zdroj: Dnes24.sk