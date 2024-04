2. apríl 2024 RYB Správy Zo Slovenska Slováci naložili Tarabovi, ktorý si KOPOL do Zuzany Fialovej: KLAMÁR, ktorý lynčuje ženy! Taraba prestrelil! Nie však medveďa, ale statusom na Facebooku. Jeho nenávistný prejav voči herečke Zuzane Fialovej a klamstvá na adresu RTVS vytočili Slovákov. Reaguje aj prezidentka.

Zatiaľ čo mnohí Slováci a najmä kresťania si vychutnávali veľkonočné sviatky, ten, ktorý sa ku kresťanstvu hlási najviac, znepríjemnil sviatky mnohým Slovákom.

Taraba si kopol do RTVS a herečky

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (SNS) sa rozhodol zhodnotiť obsah webu RTVS. Vybral si na to naozaj nevhodný čas, a to Veľkonočnú nedeľu.

„Dnes kresťania slávia najväčší sviatok v roku a naša ružovučká neverejnoprávna televízia v rukách Progresívneho Slovenska, ktorú im ľudia musia platiť z daní, nám na titulke webu RTVS namiesto príbehu o najväčších sviatkoch, predkladajú "duchaplný príbeh“ o Zuzane Fialovej. Táto arogancia k našej kultúre je presne to o čom som hovoril, že RTVS pod vedením súčasného vedenia je bezduchý brak odtrhnutý od slovenskej reality, ktorý si nezaslúži ani cent z daní ľudí. Poriešime čoskoro!," píše na svojom Facebookovom profile Taraba.

Článok však RTVS na svoj web zverejnila už 27. marca, čiže pred sviatkami, a to ako promo na program Hit Roka.

„Písal sa rok 1993, keď sa na javisko postavila mladá Miroslava Bárdová. Začínajúca herečka sa zúčastnila dôležitého konkurzu, ktorý mohol byť významným míľnikom jej hereckej kariéry. Aj o tom je film Muzikál, v ktorom účinkovala 19-ročná Zuzka Fialová. Práve ona si zahrala nesmelú Mirku, ktorá sa zúčastnila konkurzu na hlavnú dievčenskú postavu do muzikálu pre mládež. Hoci sú filmové zábery staré viac než 30 rokov, Zuzana Fialová akoby sa vôbec nezmenila. V očiach stále rovnaká iskra a na perách úsmev, ktorý má dodnes. Spoznali by ste ju?,“ oznamuje v upútavke na svojom webe RTVS.

Nevinný článok štyri dni pred Veľkou nocou naštartoval Tarabu. Po tom, čo o svojom pohoršení napísal v statuse, naštartoval a vyburcoval aj tisíce Slovákov, osobnosti z umeleckého prostredia, vrátane prezidentky Zuzany Čaputovej.

Podpora pre Fialovú

Mnohých zarazilo, že politik účelovo klame, zavádza a poburuje k nenávisti.

„Vyjadrujeme podporu a solidaritu herečke Zuzane Fialovej, ktorá sa po statuse člena vlády kritizujúcom RTVS stala objektom verbálnych útokov na sociálnych sieťach. Ponižujúce komentáre spôsobujú bolesť aj opodstatnené obavy o bezpečnosť. Na takéto konanie neexistuje ospravedlnenie a dôrazne ho odsudzujeme!,“ uviedla na sociálnej sieti prezidentka Zuzana Čaputová. Spolu s ňou sa na jej profile podpísalo ďalších takmer 30 osobnosti slovenského verejného života.

„Ďakujem Vám, pani prezidentka. Ďakujem vám podpísané dámy a páni. Veľmi si to vážim. Pravda a láska nakoniec vždy zvíťazia nad lžou a nenávisťou,“ reaguje v komentári pod jej statusom aj samotná Zuzana Fialová.

Pobúrení Slováci

Tarabov status, ktorý má vyše 1700 komentárov, nahneval mnohých ľudí. Politik, ktorý by mal prispievať k tomu, aby sa v online priestore nešírila nenávisť a nepravdivé informácie, ich sám vytvára.

On sám, rovnako ako jeho kolegyňa ministerka Šimkovičová či stranícky šéf Andrej Danko a ďalší, volá po čistkách v RTVS a jedným z dôvodov je to, že médiá „majú informovať pravdivo“. Taraba ani po tom, ako mu už musí byť jasné, že samotným statusom klame, svoje slová nijako nekorigoval a ani ich neupravil. Muž, ktorý by v pozícii ministra mal byť vzorom, tak prerazil opäť ďalšie dno.

„Odhliadnuc od toho, že v statuse klamete, pretože článok je starý, vy musíte byť vo svojom vnútri veľmi smutný a zakomplexovaný človek, keď máte opakovane potrebu na svojom Facebooku vytvárať priestor na verejné okydávanie žien. Nehovoriac o tom, že tú nechutnú diskusiu, čo sa tu strhla, vôbec nečistíte, lebo Vás to pravdepodobne teší. A to celé na najväčší kresťanský sviatok,“ odkazuje Tarabovi Martin.

„Že vám nie je hanba, zase podnecovať k hejtu na ženy. Svedčí to o vás veľa. Obdiv všetkým slušným umelcom a ľuďom, ku ktorým očividne nepatríte,“ napísala Lenka.

„Ako môže jeden "veriaci človek“ takto neuveriteľne nenávidieť a burcovať tupač úplne prízemnými pudmi? Ak ste náhodou veriaci, tak ste jednotkou hanby pre veriaceho človeka. Akýkoľvek pohan preukazuje viac úcty, tolerancie a lásky k blížnemu ako vy," komentuje Michaela.

„Je odporné, čo tu robíte, Taraba. Ten článok bol okrem Zuzky Fialovej a diele, v ktorom hrala, aj upútavkou na reláciu Hit roka. Či všetky články majú byť o Veľkej Noci?,“ napísala Miroslava.

„Uvedený článok je až na poslednej, ôsmej pozícii v rámci noviniek a bol zverejnený ešte v stredu 27.3. Burcovať masy, ktoré si nedokážu overiť fakty, to Tarabovi ide perfektne. Je to obyčajný zloduch, ktorý si potrebuje ospravedlniť zmeny, ktoré chystajú v RTVS aj cez mŕtvoly. Nežerte mu to, ľudia,“ odkazuje Peter.

Zdroj: Dnes24.sk