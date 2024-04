1. apríl 2024 RYB Krimi EXKLUZÍVNE: Smrť známeho DJ-a plná ZÁHAD! Čo je s telom a čo sa NAOZAJ stalo pri zásahu? V prípade úmrtia Petra Hrada (†40), známeho ako DJ Petrik, o ktorého smrti dnes informujú slovenské a české médiá, sa vynárajú viaceré šokujúce nejasnosti. Prečo a ako zomrel?

O tom, že známy slovenský DJ a hudobník Peter Hrad náhle zomrel už 24. marca nadránom sa medzi hudobníkmi hovorí už niekoľko dní. Hudobník z Popradu sa venoval najmä štýlom ako 2step, DnB či Break a mnohí ho poznali aj pod pseudonymami ako Peter Hxyz či Petrik Von Hxyz.

Avšak pozadie a detaily o príčinách jeho úmrtia sú doteraz nejasné a predovšetkým záhadné: Pre najbližších z jeho okolia a mamu, ktorí sa rozhodli pre Dnes24 exkluzívne prehovoriť.

Smrť vyvoláva otázniky

Petrik mal 27. februára okrúhle 40. narodeniny, mladý hudobník zomrel necelý mesiac po ich oslave. Podľa slov jeho blízkych v piatok 22. marca svojím autom jazdil po Poprade, kolesami vyšiel na obrubník a poškodil si pneumatiky, čím mal na seba upútať pozornosť.

„Išiel od Tesca na Slovnaft pumpu pri Lidli na sídlisku Juh v Poprade, mal poškodené kolesá. Odtiaľ ho mali zobrať policajti a on tam kričal na živé raty, že „pomoc, idú ma zabiť“. Zobrali ho do CPZ-ky (cela predbežného zadržania pozn. redakcie) a šli pre jeho mamu, nech ho príde upokojiť. Ona ho, samozrejme, ukľudniť nevedela a hovorila im, že je psychiatrický pacient a nie je spôsobilý úkonov. Petrik totiž trpel ťažkou paranoidnou schizofréniou. A preto aj na tej Slovnaftke museli byt použité donucovacie prostriedky, lebo on sa najviac na svete bál práve policajtov," hovorí exkluzívne pre Dnes24.SK jeden z jeho najbližších priateľov Z. z Popradu, ktorý je z hudobnej branže.

Ako ďalej dodáva, prosby mamy údajne policajti bagatelizovali a jej prosbám nevyhoveli.

„Chceli mu odobrať organický materiál na zistenie prítomnosti alkoholu a návykových látok. Tam opäť jeho mama žiadala odniesť svojho syna na psychiatriu do Levoče a zdôrazňovala, že nie je spôsobilý na policajné úkony a vyšetrovania. Vo viere, že ho idú odniesť do Levoče, sa upokojila, policajti Petrika ale chceli brať do CPZ. On však po ceste dostal psychický záchvat, lebo mal paranoju, že ho chcú zabiť. V amoku sa snažil vykopnúť dvere z vnútra policajného auta, čím údajne spôsobil škodu vo výške 2 a pol tisíc eur. Na to im prestal dýchať a skolaboval v aute. Policajti hneď volali záchranku a pred autom ho oživovali. Po príchode záchranky sa im ho podarilo oživiť, ale už mal opuch mozgu a tak ho brali na ARO. V priebehu 24 hodín na to mu odišli orgány a srdce. Mal zaliaty mozog, dosiaľ sa nevie jeho príčina,“ opisuje verziu príbehu a to, čo malo predchádzať Petrikovej smrti jeho kamarát Z. z Popradu.

O úmrtí mladého hudobníka prehovorila pre Dnes24 aj jeho mama. Článok pokračuje na druhej strane.

