11. február 2022 han Hokej Slováci padli aj v druhom zápase: Slafkovský sa znovu TRAFIL! Kedy sa PREBERÚ ostatní? Po Fínsku sme nestačili ani na Švédov. Hokejisti Slovenska prehrali aj v druhom vystúpení na olympiáde, tentoraz prehrali 1:4.

Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali aj vo svojom druhom zápase na olympijskom turnaji v Pekingu. V piatok podľahli Švédom 1:4 a v C-skupine zostávajú bez bodu na poslednom štvrtom mieste.

Svoje vystúpenie v základnej fáze zakončia nedeľným duelom s Lotyšskom (5.10 SEČ).

Priebeh duelu

Slováci v bránke s Matejom Tomekom a bez suspendovaného Marka Daňa síce boli smerom dopredu aktívni, no rovnako ako v prvom súboji s Fínskom (2:6) doplatili na nedôrazné bránenie a diery v defenzíve. Už po prvej tretine prehrávali vo Wukesong Sports Centre s favoritom 0:3, keď sa postupne presadili Joakim Nordström, v presilovke o dvoch hráčov Lucas Wallmark a Max Friberg.

Tomeka od 2. tretiny vystriedal medzi žŕdkami Patrik Rybár, ktorý do konca neinkasoval ani raz. Severania pridali v 58. minúte zásluhou Carla Klingberga gól do prázdnej bránky pri neúspešnej slovenskej power play, Slováci dokázali už len skorigovať prehru tretím olympijským zásahom Juraja Slafkovského.

Zverenci trénera Craiga Ramsayho síce súpera prestrieľali 41:29, no nedokázali duel zdramatizovať, keď opäť nevyužili ani jednu početnú výhodu. Slováci ťahali proti Švédom za kratší koniec v siedmom vzájomnom zápase za sebou.

Švédi dosiahli na ZOH 2022 druhé víťazstvo a so šiestimi bodmi priebežne vedú tabuľku. V nedeľu o 9.40 SEČ zvedú boj o prvenstvo v „céčku“ s rivalmi z Fínska.

hlasy po zápase /zdroj: RTVS/:

Juraj Slafkovský, autor jediného gólu SR: „Musíme robiť menej chýb, ak chceme vyhrávať. Zatiaľ nám to vpredu veľmi nepadá, verím, že to zlomíme v pravý moment. Cením si každý gól, ktorý som strelil v národnom drese. Proti Švédom sme mali ešte viac striel ako v zápase s Fínskom, no jednoducho nám to nepadá.“

ZOH 2022 – hokej, C-skupina:

Švédsko – Slovensko 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

Góly: 12. Nordström (Bengtsson, Friberg), 19. Wallmark (Pudas, Tömmernes), 20. Friberg (Holm, Nordström), 58. Klingberg (Lander, Bromé) – 59. Slafkovský (Nemec). Rozhodovali: Romasko (Rus.), Schrader (Nem.) – Obwegeser (Švaj.), Oliver (USA), vylúčení: 6:6 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 653 divákov.

Švédsko: Hellberg – Bengtsson, Fantenberg, Folin, Holm, Pudas, Tömmernes, Lennström – C. Klingberg, Lander, Bromé – Olofsson, Wallmark, Holmberg – Rydahl, De La Rose, Everberg – Friberg, Krüger, Nordström – Linus Johansson

SR: Tomek (21. Rybár) – Čerešňák, Čajkovský, Nemec, Marinčin, Kňažko, Gernát, Rosandič – Jurčo, Hrivík, Cehlárik – Holešinský, Hudáček, Takáč – Kelemen, Krištof, Zuzin – Regenda, Roman, Slafkovský – Pospíšil.

Zdroj: TASR