Našiel sa TEN, kto zverejnil záznam rozzúreného Merčiaka: V RTVS dostal padáka!

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Záznam, ktorý sa nemal dostať na verejnosť, počul hádam každý na Slovensku. Samozrejme, že nadávky toho najhrubšieho zrna zaujali ľudí, no interná komunikácia medzi zamestnancami by sa nemala „vynášať“. Vedenie RTVS to zisťovalo a našlo vinníka.

Čo sa stalo?

V Pekingu sa konajú zimné olympijské hry, ktoré vysielaním zastrešuje verejnoprávna RTVS. Je teda samozrejmé, že na podujatí nechýba jeden z najlepších športových komentátorov Marcel Merčiak.

A práve jemu praskli nervy pri ostrej výmene názorov medzi ním a kolegom v Bratislave. Teda išlo skôr o Merčiakov monológ, v ktorom lietali tie najvulgárnejšie nadávky.

„Prečo ste ma tak zarezali do pi** Braňo. Vidíte, že je tam 13.00 do pi, ale necháte ma k*****u povedať! Krista Boha vám do pi. Už som naozaj na*****tý,“ vyšlo z úst uznávaného moderátora a komentátora.

Záznam sa do živého prenosu nedostal, ale na internete sa šíril extrémnou rýchlosťou.

Reakcia RTVS

RTVS dôsledne prešetrila situáciu ohľadom uniknutej nahrávky súkromnej konverzácie zamestnancov. „Osoba, ktorej konanie viedlo k úniku predmetnej konverzácie, už nie je zamestnancom RTVS, k čomu dospeli po vzájomnej dohode s priamym nadriadeným,“ uviedla hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová na webe televízie.

Ako však na stránke RTVS uvádzajú, meno neuviedli a ani pracovné zaradenie danej osoby.

„Chceme však zdôrazniť, že táto osoba nebola v priamom konflikte s Marcelom Merčiakom a zverejneniu nepredchádzali osobné konflikty z minulosti ani súčasnosti,“ poznamenala hovorkyňa a uzavrela: „RTVS veľmi zodpovedne pristupuje k atmosfére a vzťahom na pracovisku a vzniknutú situáciu budeme interne riešiť aj s Marcelom Merčiakom po jeho návrate z Pekingu.“

Rada RTVS

Táto téma sa riešila aj na Rade RTVS, čo prezradil generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník. „Keď sa vrátia z Číny, bude pohovor,“ povedal.

Nevylúčil prípadné ďalšie vyvodenie dôsledkov v tejto veci, ale až potom, keď si vypočujú, ako k tomu došlo. Zdôraznil, že tam, kde identifikovali zlyhanie, dôsledky vyvodené už boli. Pripomenul, že išlo len o jedno zlyhanie a vždy sa snažia pristupovať k človeku ľudsky a tak, aby sa to celý život nevlieklo.

Podľa člena Rady RTVS Jozefa Chudíka je „incident“ výsledkom vulgarizácie spoločnosti, „žumpa sa vylieva na sociálnych sieťach“ a ľudia si neuvedomujú, kam to môže zájsť. Merčiakovu reakciu však chápe.

„Málokto si vie predstaviť psychický stav človeka zodpovedného za živé vysielanie. Toto bolo mimo živého vysielania,“ zdôraznil Chudík s tým, že reakcia športového komentátora sa nemala dostať na verejnosť. Myslí si, že to poškodilo vedenie RTVS.

Šok aj lekcia

Predseda Rady RTVS Igor Gallo skonštatoval, že aj opačné názory, ktoré mali so slovníkom komentátora problém, sú relevantné. Taký názor vyjadrila napríklad aj jedna z členiek Rady RTVS Dóra Hushegyiová. Je presvedčená, že takýto slovník sa nepoužíva ani doma, k mikrofónu treba mať podľa nej rešpekt. „Merčiaka považujem za špičkového profesionála. Bol to ale šok a pre všetkých novinárov to bola obrovská lekcia,“ poznamenala.

Hneď po zverejnení záznamu sa Marcel Merčiak vyjadril pre Nový Čas: „Celá situácia ma ľudsky veľmi mrzí, pod tlakom emócií som reagoval nevhodným spôsobom. Momentálne sa však musím viac sústrediť na prácu. Vo vypätých situáciách vznikajú aj problémy. Verím, že si ich v pokoji vykomunikujeme.“

