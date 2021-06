Zdroj: TASR/Martin Baumann Nezaočkovaní skončia po návrate zo zahraničia v karanténe: Aj z Chorvátska či Česka! Do oficiálneho začiatku letných prázdnin zostáva už iba niekoľko hodín a stále nie je jasné, čo Slovákov po opustení krajiny čaká. Čo-to ale prezradil štátny tajomník Martin Klus. 29. jún 2021 ELA Cestovanie

29. jún 2021 ELA Cestovanie Nezaočkovaní skončia po návrate zo zahraničia v karanténe: Aj z Chorvátska či Česka! Do oficiálneho začiatku letných prázdnin zostáva už iba niekoľko hodín a stále nie je jasné, čo Slovákov po opustení krajiny čaká. Čo-to ale prezradil štátny tajomník Martin Klus.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Červená, čierna či zelená. Takémuto cestovateľskému semaforu čoskoro odzvoní a nebudeme sa ním viac riadiť. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Martin Klus v relácii Na telo plus povedal, všetci nezaočkovaní pôjdu do karantény minimálne na päť alebo sedem dní. Hoc aj prídu z bezpečného Chorvátska či Česka. Teraz sa diskutuje už len o tom, aké dlhé bude prechodné obdobie, čiže odkedy to začne platiť.

Nový systém

„Prechádzame do tzv. individuálneho (teda uniformného) systému. Ten nebude rozlišovať, odkiaľ človek prichádza, ale či je človek prichádzajúci na Slovensko zaočkovaný (oboma dávkami) alebo nie je zaočkovaný. Očkovaní už nebudú musieť ísť do karantény. Každý, kto bude prichádzať ako zaočkovaný naspäť na Slovensko, bude automaticky uvoľnený z karantény aj z testovania, pretože sa vie preukázať európskym alebo národným covid certifikátom,“ napísal na sociálnej sieti Martin Klus.

Karanténa bude povinná po návrate zo všetkých krajín, následne bude potrebné podstúpiť PCR test.

Motivácia na očkovanie

O všetkom sa definitívne rozhodne zajtra na zasadnutí vlády (v stredu 20. júna). Ako Klus dodáva, „aj takto chceme motivovať tých, ktorí váhajú s očkovaním alebo sa ešte očkovať nedali. Dnes už je vedecky dokázané, že zaočkovaní sú ďaleko menšími prenášačmi koronavírusu a najmä ich priebeh ochorenia je ďaleko menej nebezpečný, ako u nezaočkovaných osôb­.“

Témou budú deti od 12 do 18 rokov, na ktoré by sa mohlo vzťahovať prechodné obdobie na očkovanie niekoľko týždňov, počas ktorých sa im odporúča zaočkovať sa. Na deti pod 12 rokov by sa malo prihliadať cez rodičov, resp. tzv. sprevádzajúcu o­sobu.

„Ak sú títo, resp. táto zaočkovaná, tak sa deti nebudú musieť registrovať, ak rodičia zaočkovaní nebudú, na dieťa sa bude takisto vzťahovať domáca karanténa,“ avizuje Klus.

Ilustračné foto, TASR