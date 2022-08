Zdroj: Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP Slováci, pripravte sa na zmenu počasia! Na mnohých miestach hrozia BÚRKY! Počas uplynulých dní sme si na Slovensku užili pokojné počasie. To sa však nateraz končí. 11. august 2022 Zo Slovenska

11. august 2022 Zo Slovenska Slováci, pripravte sa na zmenu počasia! Na mnohých miestach hrozia BÚRKY! Počas uplynulých dní sme si na Slovensku užili pokojné počasie. To sa však nateraz končí.

Zdroj: Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP

„Uplynulé týždne prinášali na naše územie buď horúce a slnečné dni, alebo upršané a oblačné počasie. Teraz však na našom území zavládlo relatívne pokojné počasie. Počasie je totiž pod vplyvom oblasti vyššieho tlaku vzduchu, ktorý aktuálne prináša na Slovensko prevažne slnečné a príjemné počasie s teplotami do +30 °C,“ informuje portál iMeteo.sk s tým, že počasie na našom území bude opäť turbulentné.

Vlna búrok

Nadchádzajúce dni ovplyvní počasie na Slovensku plytká tlaková níž, ktorá je aktuálne nad Ukrajinou.

„Táto výšková tlaková níž totiž prinesie do teplého vzduchu vlhkosť, ktorá zapríčiní, že počas popoludnia sa v našom regióne začne vytvárať kopovitá oblačnosť,“ dodáva portál. Tlaková níž by mala mať vplyv na počasie na Slovensku do konca tohto týždňa.

Už vo štvrtok čaká Slovensko prvá vlna prehánok a búrok.

Hrozia aj krúpy

„K tvorbe prehánok a búrok bude dochádzať predovšetkým nad Poľskom a nad Ukrajinou a táto zrážková činnosť následne postúpi smerom nad naše územie. Veľmi podobne to bude aj v nadchádzajúcich dňoch. Okolo tlakovej níže sa budú obtáčať jednotlivé zrážky a búrky, ktoré nezasiahnu len Slovensko, ale oveľa širší región od Poľska až po Stredomorie,“ informuje iMeteo.sk.

Vo štvrtok by mali búrky očakávať hlavne obyvatelia severného a východného Slovenska: „Jednotlivé prehánky a búrky sa budú pohybovať od severovýchodu smerom k juhozápadu. Búrky by mali byť sprevádzané predovšetkým zosilnením zrážok, avšak v jadrách jednotlivých búrkových buniek nemožno vylúčiť ani krúpy.“

Už v piatok by sa mala situácia upokojiť a zrážok by v porovnaní so štvrtkom malo byť menej. Ďalšia vlna však príde spolu s víkendom.

„Najnebezpečnejšia situácia sa predbežne črtá na sobotu. Prehánky a búrky sa postupne očakávajú na mnohých miestach nášho územia a mohli by byť aj intenzívnejšie,“ predpovedá iMeteo.sk.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: iMeteo.sk