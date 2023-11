Zdroj: Facebook , YouTube.com/Telekom SK Slováci sú ZHNUSENÍ z vianočnej reklamy Telekomu: Prečo hovorí o spermiách a homosexualite?! Z televíznych obrazoviek či na internete sa na nás už sypú vianočné reklamy. A práve jedna natoľko rozdúchala vášne Slovákov, až sa rozhodli pre petíciu za jej zrušenie. 14. november 2023 ELA Zo Slovenska

Vianočná kampaň Telekomu odštartovala pred pár dňami televíznym spotom o mladom mužovi, ktorý na sviatky prichádza domov a stretáva sa s rodinou pri jednom stole. „Vzájomný rešpekt je ten najkrajší darček,“ promuje k spotu Telekom.

Problémy mladých

Na tom by nebolo nič zvláštne, keďže o tom sú sviatky. Telekom však vytiahol kontroverzné témy do rodinnej „idylky“ pri vianočnom stole, a tak sa na mladíka z úst rodičov či starých rodičov valia otázky typu: „Teta sa pýta, či som sám. Nevie, že dievča nehľadám," zaznie jedna z otázok. Je jasné, že skrytým motívom je posolstvo mladíkovej homosexuálnej orientácie.

„Mama chce vnúča, dáva lekcie, že tesné slipy ničia spermie,“ pokračuje mladíkov hlasov, v ktorom je náznak „utrpenia“ z nepríjemných otázok. A takto to pokračuje ďalej.

Celým príbehom nás pritom sprevádza pretextovaná koleda „O Christmas Tree“, ktorá dokonale reflektuje pocity z Vianoc nielen hlavného hrdinu, ale mnohých mladých ľudí.

Slováci sú pobúrení

Slováci po vzhliadnutí spomínanej reklamy zostali v šoku. Nevinná reklama na sviatok vianočný rozdelila krajinu na dva tábory. A to až do takej miery, že v posledných dňoch internetom koluje petícia, ktorú podpísalo v čase písania článku vyše desaťtisíc ľudí.

Tým vadí celková tematika s LGBTI podtextom i to, že sa v reklame spomína slovo slipy a spermie – mnohí sa pýtajú, prečo toto má byť posolstvom Vianoc. Navyše, reklamu v televízii bežne vidia aj deti.

„My, dolu podpísaní, nesúhlasíme s vysielaním reklamy Telekom, ktorá sa chcela niesť vo vianočnom duchu, ale nemá s ním nič spoločné. Nechceme v každom reklamnom breaku počúvať o spermiách a tesných slipoch. Pokiaľ nedôjde k náprave, odstupujeme od zmlúv so spoločnosťou Telekom,“ píše sa na webe Peticie.sk.

Viacerí diskutujúci rovno v komentároch na sociálnej sieti píšu, že odchádzajú ako klienti od Telekomu. Marketingový ťah operátora si všimli aj niektorí politici. Reklamu skritizovala aj Romana Tabak, ktorá bude pôsobiť na novom ministerstve cestovného ruchu a športu či minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).

Ten v komentároch pod reklamou napísal, že spoločnosti praje do Nového roka mimoriadne zdanenie, keď majú peniaze na takúto kampaň. Na reklamu vznikla aj paródia.

Reklama má silnú myšlienku

Telekom v tlačovej správe tvrdí, že ich cieľom bolo ukázať, čo je na Vianociach podstatné – teda vedieť, či sú naši blízki šťastní. „Počas vianočného obdobia sa stretávajú rôzne generácie a životné štýly, čo prirodzene vedie k odlišným názorom a očakávaniam, ktoré sa často prejavujú nepríjemnými otázkami," hovorí Ulrich Klenke, marketingový riaditeľ spoločnosti Deutsche Telekom.

„My, v spoločnosti Deutsche Telekom podporujeme rozmanitosť, otvorenosť a toleranciu. Každý by mal mať právo žiť svoj život tak, ako si to predstavuje. To, čo je skutočne dôležité, je hlboké puto, ktoré zdieľame s tými, na ktorých nám záleží.“

Za nápadom medzinárodnej kampane pre 10 trhov stojí bratislavské MUW Saatchi & Saatchi. O jazykovú adaptáciu spotu pre lokálne trhy sa postarajú dvorné agentúry Telekomu v jednotlivých krajinách.

„Insight nepríjemných vianočných otázok sa nám veľmi zapáčil a forma koledy dodala celej kampani možnosť hovoriť aj o náročných témach s ľahkosťou. Idea tiež veľmi dobre rozvíja základnú myšlienku vzájomného rešpektu. Navyše, tento kreatívny koncept zarezonoval aj za hranicami Slovenska a naša materská spoločnosť Deutsche Telekom si ju vybrala pre svoju medzinárodnú vianočnú kampaň,“ uviedla Petra Novotná, riaditeľka pre zákaznícku skúsenosť a marketingovú komunikáciu Slovak Telekomu.

„Tešíme sa nielen z toho, že sa s naším príbehom stotožnili marketéri naprieč Európou, ale sme aj radi, že nám ho pomohli nakrútiť skutočne svetoví tvorcovia,“ vraví Jaroslav Vígh, kreatívny riaditeľ kampane.

