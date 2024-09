1. september 2024 Rastislav Búgel Lifestyle Slováci uverili nebezpečnému MÝTU: Vraj je možné "vyhladovať" nádor Onkologickí pacienti medzi sebou šíria mimoriadne nebezpečný mýtus. Odborníčka upozorňuje na obrovské riziko.

Slováci medzi sebou šíria nebezpečný návod, ktorý im má údajne pomôcť vyliečiť rakovinu. Ako informuje portál spravy.rtvs.sk, jedným z najčastejších mýtov, ktoré sa šíria medzi onkologickými pacientmi, je to, že je vraj možné akosi „vyhladovať“ nádor obmedzením stravy. Lekárka Eva Rovenská z Národného onkologického ústavu však upozornila, že pacienti, ktorí tomuto tvrdeniu uveria, majú problém.

Vyhladujú totiž len samých seba a pred operáciou a následnou liečbou im chýbajú potrebné sily.

Bez predchádzajúcej konzultácie s odborníkmi vystríha pred akýmikoľvek radikálnymi diétami, obmedzovaním cukru a aj pred odkysľovaním organizmu. "Dôležitá je vyvážená strava, žiadny extrém. Aj cukry do našej stravy patria,“ vraví.

Niekoľko mýtov

Ak sa pacient dozvie, že má onkologické ochorenie, je bežné, že začne na internete vyhľadávať rôzne „zázračné“ rady. Podľa odborníčky je to prirodzená obranná reakcia človeka. „Existujú mýty o rôznych zázračných hubách, látkach, ktoré stopercentne zničia rakovinové bunky. Pacient im v tom šoku chce veriť,“ dodáva Eva Rovenská.

Pozreli sa na internet, myslia si, že majú rakovinu

Medicína však za posledné roky spravila obrovský pokrok. Netreba sa tak utiekať k babským radám a šarlatánskym odporúčaniam. Dnes je reálna možnosť, že sa vylieči aj pacient s ochorením, ktorého šance by ešte pred niekoľkými rokmi neboli veľké. Odborníci sa preto s pacientmi dlho zhovárajú. Podľa lekárky z dôvodu, aby pochopili, že prišli na miesto, kde sa im pokúšajú reálne pomôcť.

V dnešnej dobe sa však často stretávajú aj s presne opačným extrémom. Vyhľadá ich pacient, ktorý si je na základe internetovej „diagnózy“ istý, že má onkologické ochorenie, aj keď to tak nie je. „Pacient príde vystrašený, že určite má rakovinu a nie je to tak. To sú tie lepšie prípady,“ opisuje Rovenská.

Vyhľadajte lekára

Ak máte pocit, že s vami nie je niečo v poriadku, vykašlite sa na internet a o podozrení sa radšej porozprávajte so svojím praktickým lekárom. Pomôcť môže aj lekárnik. "Aj lekárnik má veľkú mieru kompetencií, vie poradiť a odhadnúť, že toto je ešte bežná vec a toto sa už vymyká bežnému ochoreniu a treba to riešiť s lekárom,“ vraví odborníčka.

Ak sa predsa len rozhodnete využiť internet, nájdite si vhodný zdroj informácií. „Na našich webových stránkach sú linky, ktoré sa dajú bezpečne využiť. Či už je to link na stránku onkoinfo.sk, alebo sú to stránky našej partnerskej platformy onkologického inštitútu, kde je celá rada preložených príručiek pre pacientov. Určite by som sa vyhýbala stránkam, ktoré ponúkajú rôzne ‚zázračné‘ produkty všetkého druhu,“ uzavrela Rovenská.

