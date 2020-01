Dnes o 13:51 Správy Voľby 2020 Zámer či omyl? Slováci v zahraničí dostali chybné zásielky s hlasovacími lístkami

Slovenskí voliči žijúci v zahraničí sa na sociálnej sieti sťažujú na nekompletné zásielky s hlasovacími lístkami. Vieme, ako situáciu vyriešite.

Zdroj: Dnes24.sk

Slovenskí voliči žijúci v zahraničí sa na sociálnej sieti sťažujú na nekompletné zásielky s hlasovacími lístkami. V obálkach sa niektoré lístky nachádzali duplicitne, iné zase chýbali.

Neúplné zásielky

Zásielku s neúplným obsahom dostal Vladislav, ktorý žije v Českej republike. Niektoré hlasovacie lístky mu chýbali, ĽSNS či Vlasť boli v obálke dvakrát. Podobnú skúsenosť má aj Lucia. Mesto Banská Bystrica jej poslalo obálku, v ktorej chýbali hlasovacie lístky Demokratickej strany, OĽANO a PS SPOLU. Obrátila sa preto na mesto, ktoré jej zaslalo nasledujúce stanovisko: „Hlasovacie lístky nám balili aktivační pracovníci,“ informovala Margita Žolnerová z Miestneho úradu v Banskej Bystrici s tým, že chýbajúce hlasovacie lístky zašle poštou.

Na sťažovateľov poukázali aj koalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu či Demokratická strana (DS). PS-Spolu v tejto súvislosti avizovalo podanie podnetu na Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

DS podáva trestné oznámenie vo veci marenia prípravy a priebehu volieb a referenda. V prípade, že úrady a MV nestihnú zrealizovať zaslanie hárkov občanom ešte raz, budú podľa poslankyne NR SR a predstaviteľky DS Natálie Blahovej žiadať o vyhlásenie nových volieb. „Žiadame Ústavný súd SR o stanovisko k platnosti parlamentných volieb, ktoré už zo zahraničia prebiehajú. V prípade, že voliči, ktorí už poštou hlasovali zo zahraničia alebo doma, boli vo svojom výbere politických strán obmedzení, žiadame, aby boli Ústavným súdom celé tieto voľby vyhlásené za neplatné,“ uviedla Blahová na piatkovej tlačovej konferencii.

Ľudský faktor

O možnosť voliť zo zahraničia požiadalo 1 295 obyvateľov Banskej Bystrice. Mesto, z ktorého odišli do sveta nekompletné obálky, sme požiadali o stanovisko. „Vzhľadom na citlivú tému pred voľbami mesto Banská Bystrica deklaruje, že došlo k zlyhaniu ľudského faktora bez akéhokoľvek úmyslu. Bezodkladne sme preto komunikovali s riaditeľkou Odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a v priebehu dnešného dňa prijmeme opatrenia, ktoré zamedzia opakovaniu sa podobnej situácie,“ uviedla pre Dnes24 Dominika Mojžišová, hovorkyňa primátora Banskej Bystrice.

Z dôvodu vzniknutého problému mesto zašle všetkým žiadateľom nové obálky s kompletnou sadou hlasovacích lístkov a sprievodným listom, avšak bez návratnej obálky. „Samozrejme, pri tomto procese bude zabezpečená dôkladná kontrola nad rámec bežných opatrení súvisiacich s distribúciou hlasovacích lístkov,“ dodala hovorkyňa. Na otázku, kto dohliadal na aktivačných pracovníkov, ktorí vkladali hlasovacie lístky do obálok, neodpovedala.

Ministerstvo tvrdí, že ide vo všetkých prípadoch ide o ľudský faktor. „Ministerstvo vnútra zaznamenalo zatiaľ za celú Slovenskú republiku 4 oznámenia o chybných zásielkach z počtu 55 141 odoslaných zásielok. Vo všetkých prípadoch ide o ľudský faktor. Sady volebných materiálov skladajú do obálky zamestnanci obecných úradov, mestských úradov a zamestnanci odboru volieb referenda a politických strán,“ uviedol pre Dnes24 Tlačový odbor Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

V prípade, že ste nedostali v obálke úplnú sadu hlasovacích lístkov, alebo sa vyskytol iný nedostatok, oznámte túto skutočnosť odosielateľovi. Obratom vám bude zaslaná nová sada hlasovacích lístkov. „Kontaktovať je vždy potrebné odosielateľa, teda tú obec, ktorá mu hlasovacie lístky zaslala, resp. ministerstvo, ak mu zaslalo hlasovacie lístky. Odporúčame, aby mail, ktorým požiada o novú sadu hlasovacích lístkov na obec, zaslal pre informáciu v kópii aj na adresu volby@ minv.sk,“ radí ministerstvo.

Rezort vnútra tvrdí, že prostredníctvom okresných úradov upozornilo všetky obce na Slovensku, aby na reklamácie voličov reagovali urýchlene, a novú sadu hlasovacích lístkov zaslali voličovi, pokiaľ je možné, ešte v ten istý deň.

Voľby poštou

O voľbu poštou bolo možné požiadať do 10. januára. Ak je žiadosť v poriadku, voličovi majú prísť najneskôr 35 dní pred dňom konania sa volieb na adresu miesta pobytu v cudzine úradne opečiatkovaná obálka, hlasovacie lístky, návratná obálka označená heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“ s predpísanými adresami a poučenie o spôsobe hlasovania. Obálka s odovzdaným hlasovacím lístkom musí byť na Slovensko doručená najneskôr do 28. februára.

Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára, kandiduje v nich 25 politických subjektov.

Foto: Vladislav Vova Vladislavovič

3 Galéria

Zdroj: TASR/Dnes24.sk