Slovákov zabíja OBEZITA: Je to epidémia, varuje lekárka!

Zrejme každý človek vie, že výrazná nadváha nie je len estetický, ale hlavne zdravotný problém. Napriek tomu sa Slovákom chudnúť veľmi nechce, hoci je to výrazný rizikový faktor aj pri koronavíruse.

Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo aktuálnu správu o plnení Akčného plánu v prevencii obezity na roky 2015 – 2025. Je plná alarmujúcich zistení o nadbytočných kilách Slovákov.

Lekári však majú aj dobrú správu – obezita je choroba a sú na ňu lieky. Ale nekúpite si ich tak ľahko!

V septembri zomrelo v nitrianskej nemocnici len 16-ročné dievča na koronavírus. Minister zdravotníctva Marek Krajčí neskôr potvrdil, že mladá pacientka bola mimoriadne obézna a mala aj ďalšie pridružené diagnózy.

Aj tento smutný prípad potvrdzuje, že pacienti s nadváhou majú oveľa väčšiu šancu na ťažký priebeh infekcie Covid-19. Lekári po celom svete sa zhodujú, že väčšina mladých obetí koronavírusu sú ľudia s nadváhou.

S nadbytočnými kilami totiž idú ruka v ruke aj ďalšie choroby. Je to najmä „cukrovka 2. typu, vysoký krvný tlak a kardiovaskulárne ochorenia, viaceré druhy rakoviny aj duševné problémy,“ uvádza lekár Ivan Majerčák z Ligy proti obezite na portáli protiobezite.sk.

„Celkovo je dnes identifikovaných 236 chorôb, ktoré spôsobuje obezita. A to je naozaj hrôzostrašné číslo,“ dodáva Majerčák.

Podobne sa vyjadruje aj zverejnená ministerská správa o boji proti obezite. „Z odhadov vyplýva, že 37 % celkovej chorobnosti na Slovensku v roku 2017 bolo možné prisúdiť rizikovým faktorom súvisiacim so životným štýlom,“ uvádza sa v správe.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Obezita môže byť u ľudí nakazených Covid-19 fatálna. Na vakcínu sa nespoliehajte!

Odhaduje sa, že na Slovensku majú nadváhu až obezitu dve tretiny ľudí. Z tohto hľadiska sa samotní Slováci vidia priaznivejšie. Podľa ministerskej správy „viac ako polovica Slovákov (51,5 %) vo veku nad 15 rokov uvádza v rámci samohodnotenia nadváhu a obezitu“.

Ak sa chce niekto pustiť do chudnutia, rozhodne by mal vyhľadať lekársku pomoc. Ako vysvetľuje Majerčák, schudnúť dokáže takmer každý aj sám, ale nepribrať naspäť je už oveľa náročnejšie.

„Prax ukazuje, že väčšina ľudí, ktorým sa podarilo zhodiť nejaké kilá, ich bez odborného poradenstva mala do pol roka až do roka späť, plus ešte niečo navyše,“ hovorí Majerčák pre portál protiobezite.sk.