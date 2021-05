28 Galéria Zdroj: Facebook.com/Polícia Slovenskej republiky , TASR/Jaroslav Novák Slovenská polícia ZABODOVALA: Status k triumfu našich hokejistov je hitom internetu! Fandí im aj policajný zbor! To, že výkony našich hokejistov na MS v Rige sleduje celé Slovensko, potvrdil aj včerajšok. Po výhre nad Dánskom to potvrdila aj polícia na sociálnej sieti. 30. máj 2021 han Hokej

30. máj 2021 han Hokej Slovenská polícia ZABODOVALA: Status k triumfu našich hokejistov je hitom internetu! Fandí im aj policajný zbor! To, že výkony našich hokejistov na MS v Rige sleduje celé Slovensko, potvrdil aj včerajšok. Po výhre nad Dánskom to potvrdila aj polícia na sociálnej sieti.

V sobotu nastúpili slovenskí hokejisti na svetovom šampionáte proti Dánom a radovali sa z víťazstva 2:0. Vďaka nemu si výrazne pootvorili dvere do štvrťfinále, teda do bojov o medaily. Radosť z neho mali aj naši policajti, keď sa na ich Facebooku objavil vtipný príspevok.

Zverenci Craiga Ramsaya rozhodli o svojom triumfe až v poslednej tretine, keď po góloch Hrivíka a Jánošíka zvládli mimoriadne dôležitý zápas.

„Myslím, že sa k nám priklonilo aj šťastie. Už v prvých dvoch tretinách sme mali viacero dobrých šancí, ale nepodarilo sa nám dať góly. Dáni hrali dobre v obrane, zablokovali ´milión´ striel, nedarilo sa nám dostať puk do siete. Obrancovia hrali obetavo, skúšali sme aj strely zápästím, no blokovali aj tie. V tretej tretine sa nám konečne podarilo skórovať,“ povedal kanadský kouč Ramsay.

Vychválil Hudáčka

Za najlepšieho hráča Slovenska vyhlásili po zápase útočníka Petra Cehlárika, ale fanúšikom sa najviac pozdával výkon brankára Júliusa Hudáčka. Toho zvolili v ankete na sociálnych sieťach za najlepšieho hráča 9. hracieho dňa. „Je to obrovský profesionál, zažil proti Švajčiarsku ťažký zápas, podobne ako my všetci. V prvej tretine sme hrali naozaj dobre. V tej druhej sa však naša hra zmenila, púšťali sme súpera do šancí. Tam nás podržal veľakrát,“ pochválil brankára Ramsay.

„Nie vždy máte dobrý zápas. Dnes bol na svojom mieste, dal tímu v zadných radoch istotu. Sú zápasy, kde vám na výhru stačí aj menej gólov, to sa nám podarilo,“ dodal Ramsay.

Mali radosť

Po sociálnych sieťach sa po víťaznom stretnutí začali objavovať ďakovné príspevky. „Gratulujem slovenským hokejistom, ktorí si pripísali ďalšie víťazstvo na majstrovstvách sveta. V dôležitom zápase sme zdolali Dánov a sme blízko vytúženého postupu do štvrťfinále. Čo mi robí obzvlášť radosť, je bojovnosť a najmä tímový duch, ktorý vidieť u našich hokejistov. Základom každého tímového úspechu je totiž práve dobrý kolektív. Len tak ďalej,“ radoval sa premiér Eduard Heger na Facebooku.

Policajný status

Samozrejme, pridali sa aj iní politici, či známi ľudia, ale status polície SR bol mimoriadne zaujímavý. „Pátrame po osobe, ktorá zhasla to svetlo,“ stojí v úvode príspevku a takto končí: „Radi by sme jej poďakovali aj osobne.“ Muži zákona prostredníctvom svojho administrátora na Facebooku narážajú na výpadok osvetlenia v hale po prvom góle slovenského tímu.

Vtedy sa totiž nadychovali Dáni k tlaku a mali na ľade prevahu, ale nútená prestávka ich vyviedla z miery. Naopak, párminutový výpadok prospel Slovákom, ktorí následne pridali druhý gól.

Teraz na Švédov

Dnes čaká o 19.15 hodine Slovákov ďalší ťažký zápas proti Švédsku, ktorý ich môže posunúť do štvrťfinále. V ňom sa naposledy slovenskí hokejisti predstavili pred ôsmimi rokmi na MS vo Fínsku. „Bude to náročný zápas. Hráme druhý zápas v priebehu dvoch dní, čo býva vždy náročné. Pôjdeme do zápasu s tým, že nadviažeme na výkon s Dánskom,“ poznamenal Ramsay.

FOTO: ilustračné

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

PÁTRAME PO OSOBE, KTORÁ ZHASLA TO SVETLO . . . . . Radi by sme jej poďakovali aj osobne🇸🇰🏒🥅😎 Posted by Polícia Slovenskej republiky on Saturday, May 29, 2021

SKVELÁ PARTIA HOKEJISTOV MI ROBÍ RADOSŤ Gratulujem slovenským hokejistom, ktorí si pripísali ďalšie víťazstvo na... Posted by Eduard Heger - predseda vlády SR on Saturday, May 29, 2021

Zdroj: Dnes24.sk