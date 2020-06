6. jún 2020 Kultúra Slovenské jaskyne sa znovu otvoria. Počet vstupov ale bude obmedzený!

Aj tu platí, že vstup bude možný len s rúškom a vydezinfikovanými rukami. V jaskyni treba tiež dodržiavať odstup od ostatných ľudí.

Trinásť sprístupnených jaskýň sa otvorí 16. júna. Jaskyne boli zatvorené niekoľko mesiacov z dôvodu šírenia nového koronavírusu. Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR o tom informovala na svojej webovej stránke.

Znovuotvorenie jaskýň

Správa slovenských jaskýň pripravila plán a podmienky znovuotvorenia jaskýň. Budú otvorené v štandardných časoch ako počas sezóny, uvádza ŠOP.

Návštevníci by mali sledovať aktuálne informácie umiestnené priamo pri jaskyniach. Počet ľudí na vstup do jaskyne môže byť znížený oproti bežnému stavu, upozorňuje ŠOP. „Správca jaskyne prispôsobí počet vstupov aktuálnej situácii na prevádzke,“ podotkli ochranári. Povinné budú taktiež rúška, dezinfikovanie rúk aj dodržiavanie predpísaného odstupu od ostatných neznámych osôb. ŠOP pripomína, že osoby, ktoré sa necítia zdravotne v poriadku, by mali návštevu jaskyne odložiť.

„Pracovníci jednotlivých prevádzok jaskýň sú pripravení pomôcť návštevníkom v prípade nejasností a je potrebné rešpektovať ich pokyny. Dodržiavaním pravidiel chránite samých seba a aj návštevníkov okolo vás,“ hovoria ochranári.

Zdroj: TASR